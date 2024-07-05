В ООН будут настаивать, чтобы Россия вывела свои войска из Украины: названы сроки

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия вопиюще нарушает международные законы, поэтому в ООН будут настаивать, чтобы РФ забрала войско из Украины.

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В ООН надеются, что РФ выведет свои войска из Украины через несколько месяцев / Коллаж: Главред, фото: flickr, ООН

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис прокомментировал действия российских оккупантов и подчеркнул, что организация хочет, чтобы РФ вывела своих военнослужащих с законных территорий Украины.

В интервью "Укринформ" он отметил, что Генассамблея четко подчеркивала Российской Федерации на нарушении фундаментальных принципов организации, и поэтому там ожидают, что оккупанты чем скорее исправят свое поведение.

"На самом деле резолюция призывает к немедленному полному выводу всех российских войск с территории Украины", - подчеркнул дипломат. видео дня

Фрэнсис добавил, что "одно государство не может нарушать закон вопиющим образом и не ожидать никаких последствий". Кроме этого, он напомнил о председательстве РФ в Совете безопасности ООН до 31 июля 2024 года и выразил надежду, что до окончания срока войска страны-агрессора покинут территорию Украины.

"Мы надеемся, что российские власти решат вывести свои войска (из Украины, - Главред) до сентября этого года или раньше, но исходя из того, что мы видели, нет никакой гарантии, что это произойдет. Этот вопрос будет оставаться приоритетным в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН", - подытожил глава Генассамблеи ООН.

Кто такой Деннис Фрэнсис? Деннис Фрэнсис - дипломат из Тринидад и Тобаго, который с 2021 года является постоянным представителем своей страны при ООН в Нью-Йорке. 1 июня 2023 года он был избран председателем Генеральной Ассамблеи ООН на ее семьдесят восьмой сессии, начав свой срок 5 сентября 2023 года, пишет Википедия.

Вывод российских войск из Украины - последние заявления

Накануне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает, что сделать паузу и прекратить огонь поможет ускорить темп переговоров между Украиной и Россией. В Штатах считают, что нужен полный выход войск РФ с территории Украины.

Ранее украинский дипломат Кислица объяснил, что предложения по мирному урегулированию войны в Украине, которые не предусматривают полного вывода российских войск, не принесут устойчивого и справедливого мира.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО, который консультирует Украину, заявил, что "российские войска должны покинуть Украину до начала переговоров".

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