США ищут приемлемое завершение войны: в The Economist назвали дату переговоров с РФ

Серьезные переговоры с Россией скорее всего начнутся в конце 2024 года. Посредниками в переговорах может выступить Саудовская Аравия, Турция или Ватикан. Об этом говорится в материале издания The Economist.
"Взгляды уже начинают обращаться к альтернативным переговорным площадкам, которые, возможно, начнутся уже поздней осенью. В качестве потенциальных посредников называют саудовцев, турков и Ватикан. Интересно, что всех пригласили на саммит G7 на юге Италии, который состоится накануне украинско-швейцарского", - отмечают в статье, которую опубликовали накануне Саммита мира в Швейцарии.
В материале подчеркнули, что хотя Путин сигнализирует о готовности к миру и переговорам, он хочет сохранить статус-кво с оккупацией территорий Украины. Предложение российского диктатора не устраивает Украину и ее партнеров, поскольку оно равнозначно капитуляции. По мнению бывшего генерального секретаря НАТО, который консультирует Украину, "российские войска должны покинуть Украину до начала переговоров".
"Официально Америка говорит, что Украина сама определяет, чего она хочет. На самом деле терпение заканчивается, и уже идут разговоры о том, что, по мнению Америки, может быть приемлемым завершением войны. Это не означает, что переговоры ведутся. По крайней мере, на данный момент Россия, похоже, не общается ни с одной крупной западной страной. Отношения между Америкой и Россией в основном свелись к техническим контактам", - отметили в материале.
Издание подчеркивает, что конечный срок начала переговоров будет зависеть от многих факторов, включая ситуацию на фронте, состояние здоровья российского президента Владимира Путина и результаты американских выборов в ноябре.
Издание подчеркивает, что конечный срок начала переговоров будет зависеть от многих факторов, включая военную ситуацию на передовой, состояние здоровья российского президента Владимира Путина и результаты американских выборов в ноябре. Если Украина сможет удержать свои позиции после наступления оккупантов, она окажется в более сильной позиции на переговорах.
В The Economist утверждают, что "конец этого года является наиболее ранней предполагаемой датой для начала переговоров", но этот процесс может затянуться.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Заявление Путина о мире и реакция на него - подробности
Напомним, Путин высказал предложение о мире, заявляя, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он обещал остановить огонь и начать переговоры при выполнении этих условий, подчеркивая, что якобы иначе будут другие варианты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин возрождает нацизм. Российский лидер хочет, чтобы Украина отказалась от своих оккупированных территорий, но он также хочет и украинских неоккупированных территорий. Зеленский сравнил эти шаги со стратегией Гитлера в отношении Чехословакии и предупредил об опасности российской агрессии.
Как сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что заявление Путина о том, что для начала мирных переговоров с РФ ВСУ должны выйти с территории четырех украинских областей, а Киев обязан заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, - не предложение мира, а предложение еще большей агрессии.
Читайте также:
- Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах
- "Мирные саммиты и переговоры не остановят войну": Гончар назвал единственный шанс на мир
- Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред