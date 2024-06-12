'Мирные саммиты и переговоры не остановят войну': Гончар назвал единственный шанс на мир

Страны, которые больше всего кричат о необходимости остановить войну, на самом деле больше всего заинтересованы в том, чтобы она продолжалась, заявил Михаил Гончар.

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Война с Россией будет продолжаться, пока агрессора не остановят / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред, 22 отдельная механизированная бригада

Российская агрессия будет продолжаться, пока агрессора не остановят. Западные санкции против России хоть и эффективны, но не имеют фатального влияния на экономику страны, чтобы остановить войну. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Остановить его (агрессора - Главред) собственными силами нам сложно, но мы это делаем... Санкции против России действуют в комфортном для Запада режиме, чтобы, например, не дестабилизировать рынок нефти, и чтобы это не привело к убыткам для западных стран. Потому что у них на носу разные выборы", - пояснил Гончар.

По его словам, лучшие санкции - это удары по российской нефтепереработке и важным промышленным объектам. Гончар отметил, что западные санкции в нынешнем виде не являются достаточно эффективными.

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"Кроме того, те, кто больше всего кричат о необходимости остановить войну, на самом деле больше всего заинтересованы в том, чтобы она продолжалась. Я имею в виду прежде всего Китай, потому что он на этом зарабатывает: получает хорошие дисконты от россиян на нефть. Турция тоже зарабатывает, требуя скидок на нефть и газ от России. Так же и Индия. Поэтому те, кто предлагают различные мирные планы, на самом деле понимают их нереалистичность. Они пытаются создать имидж миротворцев, а от войны продолжают получать деньги", - сказал эксперт.

Гончар подчеркнул, что это также является вызовом для Украины. Правительство страны пытается мобилизовать западных партнеров, чтобы они повлияли на этих "миротворцев" своими санкциями, в частности, через банковскую систему. Эксперт добавил, что такие действие работают, но их эффект недостаточен.

"Никто не скажет, когда закончится война. Сказать можно только одно: война закончится тогда, когда будет уничтожен путинский режим. Никакие мирные саммиты и переговоры не остановят войну. Мы уже это проходили сначала в 2014-2015 годах, затем - в 2022-м. Более того, 2008 год, Грузия - тогда не были приняты соответствующие меры в отношении страны-нарушителя международного права России, и она пошла дальше. "Красные линии", которые Запад провел для Украины (не бить по территории РФ), сияли зеленым светом для Кремля: можно продолжать делать то, что он и делал", - заявил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Война в Украине - санкции против России

Как ранее сообщал Главред, по данным Министерства финансов РФ, в мае поступления в государственный бюджет из нефтяного сектора выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, до 7,1 миллиарда долларов. Это обусловлено ростом цен на нефть и адаптацией Кремля к санкциям. Суммарная выручка от нефтяного и газового секторов выросла на 39% до 793,7 млрд рублей (примерно 9 млрд долларов).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Европа не проявляет достаточной воли для закрытия лазеек, через которые Россия избегает международных санкций.

Кроме этого, суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана, посчитав недостаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

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