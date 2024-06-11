'Самый большой страх Путина': Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Глава МИД Британии подчеркнул, что страны Запада должны быть более жестокими в вопросе санкционного давления на РФ и наносить удары по самым болезненным местам.

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Кэмерон призвал бить по больным местам России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон призвал западные страны усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию в ответ на российские удары по энергосистеме Украины. Об этом он заявил во время международной конференции по восстановлению Украины URC-2024 в Берлине, сообщает ТСН.

По его словам, цель РФ заключается в том, чтобы уничтожить украинскую энергосистему и газохранилища, захватить залежи коксующегося угля, который имеет определяющее значение для металлургии в Украине.

"Они делают это жестко и точно. И мы должны спросить себя: отвечаем ли мы с такой же жесткостью и точностью?" - отметил он.

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Кэмерон отметил, что страны Запада должны наносить санкционные удары по самым уязвимым местам РФ.

"Надо спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возьмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы как минимум договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный займ для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", - сказал он.

Британский министр также отметил, что Россия владеет теневым флотом, который состоит в основном из незастрахованных судов, представляющих экологическую угрозу.

"Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и им не позволяют перевозить российскую нефть", - отметил министр.

Кэмерон подчеркнул, что остановить Россию в Украине обойдется дешевле, чем устранять последствия ее победы в будущем.

"У нас все карты на руках: самая сильная экономика, крепкие союзы, глубокая экспертиза, знания", - подытожил глава британского МИД.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Война в Украине - санкции против России

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Министерства финансов РФ, в мае поступления в государственный бюджет из нефтяного сектора выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, до 7,1 миллиарда долларов. Это обусловлено ростом цен на нефть и адаптацией Кремля к санкциям. Суммарная выручка от нефтяного и газового секторов выросла на 39% до 793,7 млрд рублей (примерно 9 млрд долларов).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Европа не проявляет достаточной воли для закрытия лазеек, через которые Россия избегает международных санкций.

Суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана, посчитав недостаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

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