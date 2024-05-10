"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

Союзники в Европе не хотят вкладывать деньги в оборону даже в ситуации, когда на континенте идет война, сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

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Странам НАТО нужно усилить расходы на оборону на фоне войны России с Украиной - Кэмерон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Европейские страны не хотят инвестировать больше средств в оборону даже в ситуации, когда идет война агрессора России против Украины. Ситуация для западного мира сопровождается рисками, поэтому в рамках НАТО нужно увеличивать расходы на усиление обороноспособности. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

В материале Politico говорится о том, что дипломат призвал правительства стран НАТО увеличить расходы на оборону из-за растущего уровня угроз.

"(Страны Европы, - ред.) не желают инвестировать (в оборону. - ред.) даже тогда, когда на нашем континенте идет война", - сказал Кэмерон.

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Дипломат призвал союзников по Североатлантическому альянсу вкладывать в оборону 2,5% ВВП. Лондон обещал достичь показателя к 2030 году.

"Этот мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно - не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", - подчеркнул Дэвид Кэмерон.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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