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"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

Андрей Ганчук
10 мая 2024, 10:18
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Союзники в Европе не хотят вкладывать деньги в оборону даже в ситуации, когда на континенте идет война, сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.
Кэмерон, Украина, НАТО
Странам НАТО нужно усилить расходы на оборону на фоне войны России с Украиной - Кэмерон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Европейские страны не хотят инвестировать больше средств в оборону даже в ситуации, когда идет война агрессора России против Украины. Ситуация для западного мира сопровождается рисками, поэтому в рамках НАТО нужно увеличивать расходы на усиление обороноспособности. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

В материале Politico говорится о том, что дипломат призвал правительства стран НАТО увеличить расходы на оборону из-за растущего уровня угроз.

"(Страны Европы, - ред.) не желают инвестировать (в оборону. - ред.) даже тогда, когда на нашем континенте идет война", - сказал Кэмерон.

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Дипломат призвал союзников по Североатлантическому альянсу вкладывать в оборону 2,5% ВВП. Лондон обещал достичь показателя к 2030 году.

"Этот мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно - не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", - подчеркнул Дэвид Кэмерон.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Война России против Украины и НАТО – главные новости:

Франция может отправить свои войска в Украину, если оккупанты России прорвут линию фронта, а Киев направит Парижу запрос, сказал президент Эммануэль Макрон. Он напомнил, что Франция уже отправляла свои военные силы в Африку для противодействия терроризму.

НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине, написали в итальянском издании Repubblica. По данным журналистов, рассматривается два сценария: прорыв линии обороны ВСУ на северо-западе страны и военные провокации против Польши, стран Балтии, или же нападение на Молдову.

НАТО не планируют развертывать войска в Украине, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Киев об этом не просил. Ситуация на фронте очень сложная, поскольку союзники не выполнили своих обещаний.

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