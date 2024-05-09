"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

Ситуация на фронте в Украине очень сложная. Оккупантам удалось в прошедшие месяцы продвинуться в частности потому, что партнеры "не выполнили обещаний".

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Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на поле боя в Украине сейчас очень сложная. Российская оккупационная армия в прошедшие месяцы смогла продвинуться на фронте и захватить больше территорий в том числе и потому, что партнеры Украины "не выполнили то, что обещали".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому информагентству ANSA. По его словам, есть только один способ остановить российского диктатора Владимира Путина - продемонстрировать на поле боя, что он не победит. Ведь пока Путин считает, что страна-агрессор Россия может победить, он не собирается участвовать в мирных переговорах.

По словам Столтенберга, сейчас "очень трудно вести содержательный диалог с Россией" о прекращении агрессии против Украины.

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"Мы хотели бы, чтобы они прекратили нападать на другую страну. Однако пока мы не видели настоящей готовности российской стороны участвовать в серьезных мирных переговорах, поскольку Путин верит, что он может победить", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг убежден, что есть единственный способ, как убедить Путина "сесть и вести переговоры" - продемонстрировать на поле боя, что он не победит. И единственный способ достичь этого - предоставить Украине военную поддержку, подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

НАТО не собирается отправлять войска в Украину

Генсек НАТО высказался относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил возможности отправки в Украину западных войск. Столтенберг подчеркнул, что Альянс не намерен отправлять свои войска.

"НАТО не намерено разворачивать силы в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

Ситуация на фронте в Украине сложная

Он отметил, что ситуация на поле боя в Украине очень сложная. Оккупантам удалось немного продвинуться на фронте.

"Я посетил Киев на прошлой неделе, и они сообщили мне о вызовах, с которыми они сталкиваются: Россия завоевала позиции, и есть риск, что она получит дальнейшие позиции. Это не большая территория, но чтобы всё это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно прислать боеприпасы, им нужно оружие", - объясняет генсек НАТО потребность ВСУ в усилении оборонной поддержки со стороны Запада.

По его словам, одной из причин, почему российские захватчики смогли продвинуться на фронте, является то, что партнеры Украины "не выполнили то, что обещали". Он напомнил, что США понадобилось шесть месяцев для согласования нового пакета помощи Украине, а Европа передала гораздо меньше снарядов, чем обещала. Но, по словам Столтенберга, сейчас всё меняется.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее топгенерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу в войне. Украина все еще имеет шанс победить в войне с Россией. Несмотря на то, что российские войска достигли определенного прогресса, он не является стратегическим, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Также ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что Россия готовит многовекторное наступление. Оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения, чтобы сделать невозможным передислокацию ВСУ и усиление подразделений, рассказал Коваленко.

Напомним, в DeepState ранее отмечали, что ВСУ держатся на грани сил, оккупанты продвинулись в районе Веселого. Российские оккупанты пытаются прорвать позиции Сил Обороны на всех участках лиманского направления.

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