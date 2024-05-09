РФ хватит сил еще на 1,5-2 года войны: Коваленко оценил запас прочности оккупантов

Россия сможет воевать еще несколько лет. Но качество ведения боевых действий и способность проведения наступательных операций будет снижаться.

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Коваленко оценил запас прочности оккупантов/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Facebook Коваленко

Страна-агрессор РФ сможет воевать против Украины еще несколько лет. Запас прочности России можно проанализировать по трем компонентам - военная техника, ракеты и боеприпасы.

Военной техники российским захватчикам хватит примерно на 1,5 года войны. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Если говорить о технике - танки, боевые бронированные машины и артиллерия - у россиян ее осталось еще на 1,5 года войны. В России на складах и центрах хранения есть еще достаточно много советского металлолома, который восстанавливается и отправляется в зону боевых действий. Что касается ракет, они сами их производят. Но российское ракетное производство полностью зависит от контрабандных поставок", - сказал Коваленко.

Он отметил, что боеприпасы Россия также производит сама, однако собственного производства стране-агрессору недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности по выстрелам на фронте в сутки.

"Тот же Китай напрямую не помогает боеприпасами, но поставляет нужные компоненты, такие как порохи. Необходимую российским оккупантам хлопковую целлюлозу поставляют и страны Центральной Азии - Казахстан и Кыргызстан. Хлопок - не критически необходимый для военного производства элемент, но он используется для создания взрывчатых веществ, в том числе и порохов для снарядов. Открыто и напрямую поставляют боеприпасы России Северная Корея и Иран. Это действительно помогает россиянам компенсировать снарядный дефицит", - сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

По его словам, Россия может воевать еще несколько лет, однако ее способность ведения боевых действий и проведения наступления будет снижаться.

"Полтора-два года - это период, когда Россия может держать определенный военный уровень, но показатели эффективного применения всех средств поражения и технические возможности будут неуклонно ухудшаться", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО - он успешно пользуется своим блефом. Российский диктатор постоянно угрожает применить тактическое ядерное оружие, чем приводит западных партнеров в состояние политического паралича.

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