Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко

В конце мая-начале июня ситуация на фронте стабилизируется, Россия может воевать еще 1,5-2 года, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Российские оккупанты будут наступать не только на Донбассе, ожидается имитация угроз для Сум и Харькова – Коваленко / Главред

Украина готовится к отражению нового наступления войск агрессора России, которое ожидается в течение ближайших нескольких недель. Пока Силы обороны ждут критически необходимую военную технику и боеприпасы, оккупанты проводят наступательные действия на фронте. Россияне пытаются улучшить свое тактическое положение: они активно наступают в Донецкой области, атакуют на юге и проводят информационно-психологические операции. Ситуация остается сложной, однако Запад обещает оказать нужную поддержку.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, когда ожидается стабилизация ситуации на фронте, спрогнозировал основное направление наступления России в мае-июне, объяснил, что будет делать противник в направлении Сум и Харькова, оценил сценарий ввода войск стран-союзниц в Украину и риски эскалации войны, назвал условие санкций Запада против Китая и проанализировал возможности России в плане ведения боевых действий.

Конгресс США разблокировал военную помощь Украине и государство уже начало ее получать. Как вы думаете, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронте? Как восстановление поддержки поспособствует сдерживанию прогнозируемого на май-июнь наступления оккупантов?

Помощь, которая будет поступать Украине от США, будет иметь накопительный эффект. Сразу мы не увидим результата по всей линии боевого столкновения. Будет постепенное накопление различной военной техники, артиллерии, боеприпасов и других компонентов. Определенный эффект стабилизации ситуации мы увидим во второй половине-конце мая, но не раньше.

Сейчас россияне пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте, чтобы успеть захватить как можно больше территории Украины до момента, когда Силы обороны получат возможность более эффективно противостоять их мясным штурмам и нашествию. В определенной степени сложилась патовая ситуация: мы должны понимать, что в ближайшее время будет небольшое продвижение противника. И оно продолжится, пока Силы обороны не восстановят свои возможности для повышения возможности противодействия угрозам.

Ситуация на фронте на некоторое время может значительно ухудшиться, а потом она выровняется?

Безусловно. И определенная стабилизация ситуации, с закреплением позиций и усилением обороны по всей линии боевого соприкосновения, ожидается в конце мая-начале июня. Оружие и боеприпасы будут накапливаться, и шаг за шагом это будет давать эффект.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

По вашей оценке, на каком направлении следует ожидать наступления России? Россияне будут наступать, в первую очередь, в направлении Краматорска и Славянска в Донецкой области, или возможны попытки продвижения на других участках фронта?

В первую очередь, основным направлением наступления российских оккупантов будет Часов Яр. Не исключено, что со второй половины года они начнут наступательные действия по трассе Н20 с Авдеевского плацдарма. Если начнется такое продвижение, это будет свидетельствовать о планах россиян по охвату уже Торецкого плацдарма. Это две локации, где вражеское наступление может стать самым опасным.

Кроме того, россияне будут пытаться поддерживать достаточно высокий уровень наступательных и штурмовых действий и по другим направлениям. На востоке это направления Лимано-Купянской оси, Купянска и Лимана. На юге - Работино, а также участок вдоль реки Мокрые Ялы, где административное разграничение между Донецкой и Запорожской областями. Там самая большая угроза может быть для Урожайного.

Как вы оцениваете ситуацию на Купянском направлении? В рамках каких сценариев там могут развиваться события?

События на Купянском направлении могут развиваться по-разному. На одних направлениях россияне имеют возможность продвигаться, а на других - теряют позиции. Например, противник теряет позиции в направлении населенного пункта Лиман Первый. В этом районе у оккупантов проблемы вокруг Синьковки - основного украинского укрепрайона в направлении Купянска, и решить вопрос в свою пользу им не удается.

Группа российских войск "Запад", которая отвечает за Купянское направление, провела перегруппировку, и оккупанты будут пытаться давить по всей Лимано-Купянской оси. Угроза заключается в том, что у этой группы самое большое количество танков - почти 1000 единиц. Возможно, группа не самая многочисленная с точи зрения личного состава, но на ее балансе треть от общего количества всех танков, которые есть у захватчиков на всем фронте. Концентрация танков достаточно велика, противник может использовать их для того, чтобы попытаться пробить себе дальнейший путь для продвижения.

Войска РФ в ходе своей новой наступательной кампании будут активно атаковать не на одном, а сразу на нескольких направлениях?

Если акцентировать внимание на главном направлении, это будет Часов Яр или район Авдеевского плацдарма. Я не думаю, что россияне и в дальнейшем будут двигаться по трассе 05-11 в направлении Покровска, потому что это нелогично с точки зрения тактики. А вот продвижение на север продиктовано хотя бы какой-то минимальной логикой. Поэтому, скорее всего, с Авдеевского плацдарма они будут двигаться по трассе Н20 в направлении именно Краматорска и Часового Яра и пытаться охватить Торецк.

При этом оккупанты будут давить по всей линии боевого соприкосновения в целом, чтобы лишить Силы обороны Украины возможности передислоцировать войска и усиливать свои подразделения в районе Часового Яра и на других экстремальных направлениях. Не будет давления только в направлении левобережной Херсонщины, потому что там у противника нет такой возможности. Еще враг будет давить в Запорожской области и на Лимано-Купянской оси, чтобы отвлекать и сковывать наши войска.

Также Россия будет пытаться держать в напряжении приграничную полосу. Россияне силами группы войск "Север" (группа, которая переформирована и реорганизована на базе ГВ "Брянск", "Курск" и "Белгород") предпримут попытку имитировать угрозы для Сум и Харькова. Впрочем, это будут преимущественно диверсионно-террористические действия конкретно на границе. Опасность ожидается лишь для пограничной полосы - населенных пунктов, которые находятся в 2-3 километрах от границы с Российской Федерацией.

Есть ли риск того, что войска РФ во время своих маневров попытаются продвинуться ближе в сторону Харькова?

Россияне могут попытаться это сделать, но ничего не получится. Угрозы наступательных действий в направлении Харькова нет.

Как вы считаете, насколько весомой в этом году будет поддержка Украины со стороны Запада? Украина все-таки получит достаточное количество вооружений, или основную ставку придется делать на отечественный ВПК?

Сейчас отечественный военно-промышленный комплекс никоим образом не может заменить международную поддержку. Наш ВПК - это вспомогательный элемент, который дополняет помощь от партнеров.

У нас нет массового производства танков, боевых бронированных машин типа БТР или БМП, мы не можем обеспечить себя хотя бы 50 единицами корректируемых авиационных бомб, таких, как, например, американские JDAM или французские AASM Hammer. Также мы не можем себя обеспечить нужным количеством крылатых и баллистических ракет. Поэтому еще долгий период времени в этом вопросе мы будем полностью зависеть от западных партнеров.

Получит ли Украина в этом году вооружение в необходимом объеме?

Это знают только люди, причастные к формированию запросов на вооружение. Я могу сказать лишь то, что США в этом году выделят нам больше помощи, чем это было в 2022 и 2023 годах.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить британским оружием по России. Способны ли страны Запада в целом снять запрет на использование своих вооружений по российской территории? Насколько такое решение усилило бы возможности ВСУ?

Странам Запада шаг за шагом следовало бы отказаться от табу, связанного с применением их оружия по территории Российской Федерации. Если они хотят, чтобы война скорее закончилась, то надо снять запрет. Без огневого воздействия по российской территории мы не можем максимально эффективно противодействовать агрессии.

В РФ есть большое количество объектов, которые надо уничтожить, чтобы снизить возможности России в войне против Украины. Вражеские объекты можно разрушать и дронами, но гораздо эффективнее будет применение какого-либо снаряда с боевой частью весом 400-500 килограммов. Использование ракеты на полтонны будет иметь значительно больший эффект, чем применение дрона с 30-40 кг боевой части.

Украине позволят использовать свое оружие по России, скорее всего, государства Восточной Европы или страны Балтии?

Да, я думаю, что свое оружие по территории Российской Федерации позволят применять именно страны Восточной Европы и Балтии. Однако эти государства не являются основными производителями оружия, которое способно поражать российских оккупантов на расстоянии от 50 до 300 километров и более.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова сказал, что допускает введение своих войск в Украину при двух условиях: прорыв оккупантами обороны ВСУ и соответствующая просьба со стороны Киева. Заявление Макрона - это лишь политическая риторика, или Париж действительно способен прибегнуть к такому шагу?

Я думаю, что заявление Макрона - это не только политическая риторика. Сейчас не только Украина, но и Европа переживает очень непростой исторический период. Это звездное время для Макрона, когда он может продемонстрировать себя в роли активного и действенного политика, способного принимать непопулярные решения. Отправка войск в Украину - это ведь непопулярное решение, причем не только в Европе. Страны Европы, как это уже было во времена Второй мировой войны, до сих пор не поняли, что они находятся в состоянии Третьей мировой. Современная Россия - такая же нацистская Германия, которая угрожала всей Европе. Понимание ситуации и осознание этого факта очень медленное.

Президент Франции Макрон - первый из лидеров Европейского Союза, который открыто заявляет об угрозе, исходящей от России, необходимости военной помощи Украине, консолидации и формировании коалиции. Поэтому заявление Макрона имеет не только политический, но и исторический контекст. О Макроне будут помнить как о первом европейском лидере, который начал открыто говорить об угрозах Европе.

Какие страны могли бы поддержать возможное решение Франции об отправке войск в Украину? Особенно в условиях, когда подобные шаги являются непопулярными.

Предполагаю, что возможное решение Франции поддержат государства Восточной Европы или страны Балтии. Западная и Центральная Европа гораздо медленнее осознают, что на самом деле происходит. И именно те страны, которые дольше всего испытывали на себе влияние Советского Союза, этой кабалы, и десятки лет испытывали влияние уже со стороны реваншистской Российской Федерации, очень хорошо понимают, к чему может привести латентная и слабая реакция на угрозы со стороны Москвы.

Будет ли угроза эскалации между Россией и Западом, если войска стран-союзников появятся в Украине?

Сейчас у России нет ресурсов для эскалации. Причем как человеческих, так и механизированных. После инаугурации Путина Кремль может объявить мобилизацию, но она будет направлена на пополнение российских войск после потерь и усиление возможности наступления в Украине именно живой силой, а не механизированной компонентой.

Россия не решится начать боевые действия против Североатлантического альянса, если Европа открыто вступит в войну в Украине. Запад в такой ситуаций получил бы дополнительные возможности для запуска 5-й статьи коллективной безопасности. Россия понимает, что эскалация станет для нее концом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что благодаря поставкам из Китая станков, микроэлектроники и оптики России удалось достичь очень высоких темпов военного производства. Есть ли у Запада реальные рычаги влияния на Китай?

У Запада действительно есть серьезные рычаги влияния на Китай, потому что вся экономика КНР зависит от экспорта в США и Европу. Если экспорт будет уменьшаться, а Запад заменит китайскую продукцию, например, на индийскую, это очень быстро разрушит экономику Китая. Вообще экономика Китая - это пузырь. Все считают КНР геополитическим и экономическим гигантом, но это не так. Китай ходит по тонкому льду, у него большие экономические проблемы.

Приведу один пример. В 2018 году, когда во времена президентства Трампа началась экономическая война между Китаем и США, Шанхайская биржа в течение нескольких дней потеряла более чем триллион долларов. Это закончилось банковским кризисом в Китае и даже протестами, которые прошли в экономически развитых регионах. Банки потерпели серьезный крах. Власть Си Цзиньпина тогда зашаталась и была нестабильной.

Потому Китаю не выгодно поддерживать Россию. Если Запад введет санкции, это будет иметь последствия для экономики Поднебесной. Китайскому государству более выгодно располагать прагматичными и выгодными отношениями с США и Европой, чтобы был экспорт, чем работать с Россией, которая не импортирует много продукции из КНР. Китай рассматривает Россию в качестве своего вассала, однако Москва не предоставляет Пекину возможности зарабатывать на уровне сотрудничества китайцев с Западом.

При каких условиях Запад мог бы ввести серьезные санкции в отношении Китая?

Безусловно, главным условием санкций Запада против Китая могла бы стать прямая военная помощь России в виде отправки военной техники. Сейчас Китай помогает России технологиями - микрочипами, микросхемами, запчастями к дронам и другими элементами технического порядка. Однако это не танки, гаубицы или ракеты. Запад стопроцентно введет санкции, как только Пекин пересечет черту.

Здесь интересен еще один момент. Китай, в отличие от Северной Кореи, не отправляет РФ боеприпасы. Но у Запада уже есть вопросы по поводу китайской продукции, которая поступает в Россию. Западный мир может наложить ограничения на поставки этих товаров, и такие санкции будут иметь влияние на экономику КНР.

Какой запас военной прочности у России? Особенно учитывая ситуацию, когда россиянам помогают Китай, Иран и КНДР.

Запас прочности России можно проанализировать по трем компонентам - военная техника, ракеты и боеприпасы.

Если говорить о технике - танках, боевых бронированных машинах и артиллерии - у россиян ее осталось еще на 1,5 года войны. В России на складах и центрах хранения есть еще достаточно много советского металлолома, который восстанавливается и отправляется в зону боевых действий.

Что касается ракет, они сами их производят. Но российское ракетное производство полностью зависит от контрабандных поставок.

Боеприпасы Россия также производит сама, однако собственного производства недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности по выстрелам на фронте в сутки. Тот же Китай напрямую не помогает боеприпасами, но поставляет нужные компоненты, такие как порохи. Необходимую российским оккупантам хлопковую целлюлозу поставляют и страны Центральной Азии - Казахстан и Кыргызстан. Хлопок - не критически необходимый для военного производства элемент, но он используется для создания взрывчатых веществ, в том числе, и порохов для снарядов.

Открыто и напрямую поставляют боеприпасы России Северная Корея и Иран. Это действительно помогает россиянам компенсировать снарядный дефицит.

При таких условиях Россия способна воевать еще несколько лет?

Да, но качество ведения боевых действий и способность проведения наступательных операций будет снижаться. Полтора-два года - это период, когда Россия может удерживать определенный военный уровень, но показатели эффективного применения всех средств поражения и технические возможности будут постоянно ухудшаться.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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