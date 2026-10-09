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Медведка больше не страшна: одна простая хитрость спасёт огород весной

Алексей Тесля
9 октября 2026, 23:18
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Осенью вредитель ищет подходящие места для зимовки. Его присутствие выдают приподнятые полосы земли.
Огород
Раскрыты важные советы огородникам / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Навозные ловушки против вредителя
  • Простые способы отлова медведки
  • Профилактика повторного появления

Медведка предпочитает рыхлую, влажную и богатую органикой почву. Чаще всего она селится на огородах, клумбах и возле компоста, повреждая корни растений и прокладывая под землей многочисленные тоннели.

Осенью вредитель ищет подходящие места для зимовки. Его присутствие выдают приподнятые полосы земли, небольшие отверстия в грунте и увядающие растения, пишет Deccoria.

видео дня

С наступлением холодов медведки и их личинки перебираются глубже, а также прячутся в теплых кучах навоза, соломы и компоста.

Навозные ловушки против вредителя

В октябре можно подготовить несколько приманочных ям размером около 50 × 50 см. Их заполняют навозом с соломой, создавая привлекательное укрытие для насекомых. Весной содержимое извлекают и проверяют, а обнаруженных вредителей уничтожают. Только после этого органику можно использовать на участке.

Уничтожение гнезд

Гнезда медведки обычно располагаются в прогреваемых солнцем местах на небольшой глубине. Обнаружить их помогают участки с оголенной землей и отходящие от них подземные ходы. Найденное убежище осторожно раскапывают и удаляют вместе с кладкой, чтобы сократить численность будущего поколения.

Простые способы отлова

В местах прохождения тоннелей можно закопать стеклянные банки с гладкими стенками, расположив их отверстие на уровне хода. Попав внутрь, насекомое не сможет выбраться. Ловушки необходимо осматривать ежедневно.

Иногда медведку удается выманить небольшим количеством воды с добавлением нескольких капель средства для мытья посуды. При этом важно не допускать попадания раствора на растения и в водоемы.

Биологические средства защиты

Альтернативой химическим препаратам могут стать биологические средства на основе энтомопатогенных нематод. Перед покупкой следует проверить, предназначен ли конкретный препарат для борьбы с медведкой. Результат зависит от состава средства, температуры и влажности почвы, а также соблюдения инструкции.

Профилактика повторного появления

Некоторые птицы питаются медведками и другими почвенными беспозвоночными, однако полностью полагаться на естественных врагов не стоит. Надежнее регулярно осматривать грядки, своевременно убирать обнаруженные гнезда и использовать подходящие ловушки.

Химические средства желательно применять только при необходимости, соблюдая меры безопасности, поскольку они могут навредить полезным организмам и другим обитателям участка.

Главное - не откладывать борьбу до весны. Осенние меры помогают сократить количество вредителей, переживающих зиму, и уменьшить риск повреждения растений в следующем сезоне.

Смотрите видео - борьба с медведкой:

В видео рассказывается, какие препараты используются для борьбы с медведкой в теплице и в открытом грунте.

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О ресурсе: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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