Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химии

Городница рассказала, как распознать паутинного клеща и минующую муху и подобрать безопасную для урожая обработку.

https://glavred.info/sad-ogorod/ogurcy-v-ukraine-massovo-atakuyut-opasnye-vrediteli-kak-spasti-urozhay-bez-himii-10781159.html Ссылка скопирована

Чем обработать огурцы во время плодоношения от клеща и мухи: эффективный биологический метод / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как спасти огурцы от паутинного клеща без химии

Чем опрыскивать огурцы во время плодоношения от вредителей

Чем обработать огурцы от вредителей, если на улице жара

Украинские огороды массово атакуют паутинный клещ, тля и минующая муха. Из-за затяжных дождей своевременно обработать грядки не удалось, поэтому действовать нужно немедленно, как только погода наладится. Как распознать вредителя на листьях и спасти урожай безопасными биометодами, рассказала блогер и огородница Надежда Пидлисняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок".

видео дня

Главред выяснил, почему желтеют и сохнут листья на огурцах.

Как распознать врага: симптомы поражения

На листьях огурцов появились первые тревожные признаки:

Характерные проколы - дело рук личинок паутинного клеща, которые высасывают из растения соки.

Скрученные листья - следствие жизнедеятельности тли.

Извилистые светлые лабиринты - следы минующей мухи.

"Взрослая муха откладывает яйца под кожицу листочка, личинки вылупляются и выедают мягкую ткань, оставляя такие тонкие белые или светло-желтые извилистые ходы. Растение не может нормально получать солнечный свет. Через поврежденную кожицу легко проникают грибки и различные бактерии. При сильном поражении листья сохнут, опадают, огурцы перестают расти", - отметила Подлесняк.

Огородница советует обязательно обрывать пораженные листья и сжигать их, подчеркивая, что выбрасывать такие остатки в компост нельзя. Если избавиться от листьев сразу нет возможности, вредителей можно осторожно раздавить вручную прямо на листе, чтобы они не успели нанести растению дальнейший ущерб.

Обработка огурцов от вредителей

Поскольку на участке сейчас идет активное плодоношение, огородники выбрали безопасные биологические средства. Основным препаратом против вредителей стал биоинсектицид на основе абамектина (природного нейротоксина, который вырабатывают почвенные бактерии).

"Он чрезвычайно эффективен против минующей мухи благодаря своей главной особенности - локально-системному (трансламинарному) действию. Препарат быстро проникает внутрь листа. Поскольку личинка минующей мухи обитает именно внутри листовой пластины, обычные контактные средства до неё не дотянутся, а это вещество быстро впитывается тканями. Когда вредитель начинает прогрызать ходы, он съедает обработанную мякоть и погибает от паралича", - рассказала специалист.

Несмотря на сокрушительное действие на вредителей, средство остается безопасным для человека.

"Поскольку это биологический препарат, он не накапливается в плодах и быстро разлагается. Огурцы можно употреблять в пищу уже через один-два дня после обработки. Достаточно лишь хорошо промыть их теплой водой", - отметила Надежда Подлесняк.

Для такой нежной культуры, как огурец, производители обычно рекомендуют немного уменьшать концентрацию действующего вещества. Базовая норма для большинства огородных растений составляет примерно 80 мл препарата на 10 литров воды, однако для огурцов эту дозировку уменьшают на 25%.

Рецепт спасительного раствора на 10 литров воды:

Биоинсектицид на основе абамектина - 60 мл (защита от насекомых и клещей);

Биофунгицид на основе сенной палочки (в форме пасты или порошка) - согласно инструкции (профилактика грибковых и бактериальных болезней);

Биоприлипатель на полисахаридной основе - чтобы смесь образовала защитную пленку, лучше удерживалась на листьях и не стекала на землю.

Правила эффективного опрыскивания

Время и температура обработки имеют решающее значение для эффективности биологических средств.

"Проводить обработку под прямыми солнечными лучами или при температуре воздуха выше 30 градусов биопрепаратами нельзя: их активное вещество очень быстро разрушается под действием ультрафиолета и в жару", - предупреждает Пидлисняк.

Оптимальные условия для опрыскивания:

Время: рано утром (до восхода солнца) или поздно вечером (после захода).

Температура: от +18 °C до +25 °C.

Сколько ждать после обработки огурцов

При сильном заражении участка вредителями одного биопрепарата может оказаться недостаточно, поэтому огородники сочетают средство на основе абамектина с биотоксинами другого типа (например, кишечными биопрепаратами на основе суперекзотоксина бактерий). Однако в этом случае правила сбора урожая меняются.

"Следует знать, что тогда срок ожидания составляет уже не два дня, а пять. То есть, если мы смешиваем два разных биопрепарата, то употреблять огурцы в пищу желательно не ранее чем через пять дней после обработки", - уточнила огородница.

Яйца паутинного клеща и минующей мухи невосприимчивы к первому опрыскиванию, поэтому примерно через неделю из них вылупится новое поколение вредителей. Тогда процедуру нужно провести повторно. На этот раз в раствор биоинсектицида вместо противогрибкового средства рекомендуют добавить органический стимулятор роста на основе аминокислот для быстрого восстановления и снятия стресса у растений.

Если после обработки огурцов у вас остался готовый раствор, выливать его не нужно - смесь пригодится на других грядках.

"Если вы развели 10 литров смеси и у вас осталась лишняя жидкость, её можно смело использовать для опрыскивания других культур: кабачков, томатов, перцев, баклажанов, ягодных кустарников или даже цветов. Это полностью биологический и экологичный состав, поэтому он абсолютно безопасен и универсален для всего огорода", - подытожила Надежда Подлесняк.

Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред