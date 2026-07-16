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"Я горжусь": Сырский впервые отреагировал на обвинения Федорова, что он сказал

Юрий Берендий
16 июля 2026, 15:39обновлено 16 июля, 17:04
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые публично отреагировал на критику со стороны экс-министра обороны Михаила Федорова после его отставки.
Как Сырский отреагировал на отставку Федорова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, главнокомандующий ВС Украины/Facebook

Что сказал Александр Сырский:

  • Оборона Киева теперь позволяет проводить брифинги в столице
  • Главнокомандующий призвал сосредоточиться на войне и стратегии
  • Сырский поблагодарил Федорова за его работу в оборонном ведомстве

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский впервые публично прокомментировал заявления бывшего министра обороны Михаила Федорова, который во время брифинга перед отставкой резко раскритиковал военное руководство и предложил кадровые изменения. Соответствующий пост главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал в Telegram.

Заявление Сырского появилось вскоре после брифинга Федорова, в ходе которого тот заявил о системных конфликтах между бывшим руководством Минобороны и военным командованием. Экс-министр также утверждал, что предложенные его командой реформы не получали поддержки, а среди необходимых изменений назвал обновление руководства ВСУ.

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"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения. Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине. Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты", - сказал Сырский.

/ Скриншот

Отдельно главнокомандующий обратился к самому Федорову после его отставки с поста министра обороны. Он поблагодарил его за проделанную работу и выразил надежду, что тот и в дальнейшем будет работать в интересах государства.

"Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и впредь оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", - отметил Сырский.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Что заявил Федоров перед отставкой

16 июля Михаил Федоров провел брифинг, на котором подвел итоги своей работы на посту министра обороны. Во время выступления он заявил, что все достижения министерства стали возможными благодаря совместной работе с президентом Владимиром Зеленским, а также назвал себя человеком, который не подводил главу государства.

В то же время экс-министр выдвинул ряд претензий к военному руководству. По его словам, многие инициативы Минобороны блокировались, а взаимодействие между гражданским и военным руководством было затруднено. Федоров также предложил провести масштабные кадровые изменения, в частности сменить главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Кроме того, он затронул тему мобилизации и реформы территориальных центров комплектования. Федоров подчеркнул, что проблему невозможно решить только административными методами, а для этого необходим новый общественный договор с военнослужащими, который будет предусматривать большее уважение к людям, четкие сроки службы, возможность перевода и надлежащую социальную поддержку.

Отставка Федорова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что предложит Игоря Клименко на должность министра обороны.

Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны. Бывший министр в Facebook обнародовал итоги работы ведомства с перечнем достижений и незавершенных задач. Он сообщил, что за четыре месяца закупили больше дронов, чем за весь предыдущий год.

Источники в украинских СМИ также отмечали, что обсуждается возможность перехода Михаила Федорова на другую должность. Сообщалось, что Федоров может возглавить "Укроборонпром", и эта тема обсуждается в украинских властных кругах.

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О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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