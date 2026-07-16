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Почему выросли горькие огурцы: причина, о которой знают не все, и как решить проблему

Анна Ярославская
16 июля 2026, 12:22
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Горечь огурцов чаще всего связана с неправильным уходом. Можно ли спасти вкус уже собранных плодов?
Огурцы
Почему огурцы становятся горькими: причины и способы избежать проблемы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему огурцы становятся горькими
  • Как избежать горечи при выращивании
  • Что делать, если урожай уже горчит

Огурцы считаются одной из самых неприхотливых овощных культур, однако иногда их плоды приобретают неприятную горечь. Чаще всего это связано со стрессом, который испытывает растение, или с особенностями сорта.

Главред разобрался, почему огурцы горькие и как получить более вкусный урожай.

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Почему одни огурцы горькие, а другие - нет

Главная причина горечи - вещество кукурбитацин. Оно присутствует во всех огурцах, но его количество зависит от условий выращивания. В культурных сортах содержатся кукурбитацины B и C, которые в норме делают горькими листья и стебли, защищая растение от животных, пишет The Spruce.

Если огурцы испытывают стресс из-за жары, недостатка влаги, бедной почвы или других неблагоприятных факторов, эти вещества начинают накапливаться и в плодах. В то же время огурцы, которые выращиваются в правильных условиях, горчить не будут.

Кроме того, на вкус может влиять опыление. Когда насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские, вероятность появления горечи возрастает.

При этом горьким обычно становится не весь огурец. Чаще всего неприятный вкус сосредоточен возле плодоножки и непосредственно под кожицей.

Что надо делать, чтобы огурцы не были горькими

Полностью исправить вкус уже выросших горьких огурцов невозможно, поэтому лучше заранее создать растениям комфортные условия.

1. Обеспечьте регулярный полив.

Продолжительная жара и засуха - одна из главных причин горечи.

Поливайте огурцы обильно - не менее 25 мм воды в неделю. В период сильной жары увеличивайте частоту поливов.

Используйте капельный полив для равномерного увлажнения.

Замульчируйте почву, чтобы сохранить влагу.

При экстремальной жаре можно установить затеняющую сетку.

2. Сделайте почву плодородной.

Бедная почва и нехватка питательных веществ также вызывают стресс у растений.

Чтобы этого избежать:

  • внесите компост перед посадкой;
  • регулярно подкармливайте растения органикой;
  • каждые 4–6 недель используйте комплексные удобрения, если почва недостаточно плодородна.

3. Удаляйте сорняки.

Огурцы активно потребляют влагу и питательные вещества, поэтому плохо переносят конкуренцию. Своевременно удаляйте сорняки и не загущайте посадки.

При выращивании на шпалере оставляйте между кустами 20–30 см; при выращивании врасстил расстояние должно составлять около 90 см.

3. Выбирайте солнечное место.

Недостаток солнечного света также может стать причиной горечи.

По возможности:

  • высаживайте огурцы на полностью освещенном участке;
  • избегайте соседства с высокими культурами, создающими тень;
  • в прохладном климате выращивайте растения в теплице или под пленочным укрытием.

4. Правильно подбирайте сорта.

Специалисты рекомендуют выбирать гинекейные сорта, которые образуют преимущественно женские цветки. Это снижает вероятность опыления, способного повлиять на вкус плодов.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Почему важно избегать стресса

Хотя огурцы считаются простой в выращивании культурой и способны дать богатый урожай даже с нескольких кустов, качество плодов напрямую зависит от условий выращивания.

Даже кратковременный стресс может испортить вкус урожая.

В отличие от декоративных растений, которые способны восстановиться после неблагоприятных условий, съедобные культуры дают лишь один шанс получить качественные плоды. Поэтому важно заранее выбрать подходящее место для посадки и правильно подобрать сорт.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Что делать, если огурцы уже горчат

Если плоды оказались горькими, не спешите их выбрасывать.

Есть несколько способов уменьшить неприятный вкус:

  1. Срежьте кончики огурца и потрите срезом о место среза, пока не появится белая пена. Затем смойте ее водой. Считается, что вместе с пеной удаляется часть горьких веществ.
  2. Очистите огурец от кожуры, поскольку именно под ней часто сосредоточена горечь.
  3. Отрежьте 2–3 см со стороны плодоножки и попробуйте оставшуюся часть. Нередко середина плода остается сладкой и вполне подходит для приготовления салатов.

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам - от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

Смотрите видео - Почему огурец сбрасывает завязь и что делать:

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Об источнике: The Spruce

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