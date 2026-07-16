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Путина не спасут даже бункеры: журналист предсказал будущее диктатора

Анна Косик
16 июля 2026, 08:15
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Система может устранить Путина, но сначала ей нужно определиться с несколькими нюансами.
Путина не спасут даже бункеры: журналист предсказал будущее диктатора
Путин действует на опережение, поскольку понимает, что его ждет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Сотник:

  • Путина может отстранить от власти его окружение
  • Окружение диктатора ждет подходящего момента, чтобы разыграть свои карты в переговорах
  • Путин понимает, что ему угрожает, поэтому ограничивает свое окружение

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин все больше боится, что его попытаются ликвидировать или отстранить от власти. Однако главу страны-агрессора России не спасут ни бункеры, ни почти тысяча сотрудников Федеральной службы охраны.

Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник. По его словам, устранить Путина может его окружение после определенных событий, но есть важный нюанс.

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"Система, то есть весь комплекс, формирующий социум, ментальность, органы власти, должна понять не только то, кто придет после Путина, кто сможет на 100% гарантировать ей дальнейшее существование, безопасность и сохранность накопленных капиталов, но и о том, как развернуть этот "Титаник", или хотя бы то, что от него останется, и как разыграть свои карты за столом переговоров с Западом", - подчеркнул журналист.

Власть Путина в России ослабевает

Перед окружением Путина может встать важный вопрос: оставлять диктатора в живых или нет. По мнению Сотника, устранить его они точно могут, но открытым остается вопрос ликвидации диктатора.

"Если система решит его "убрать", то так или иначе его "уберут", пусть даже мокрыми пеленками задушат. Другой вопрос – Путина устранять или оставить для Гааги? Сколько он знает, не проболтает ли лишнего, не начнет ли петь на всех языках? Как организовать торги, выставлять ли на них имя Путина? Итак, придется разобраться с множеством моментов, прежде чем решать кадровый вопрос", - отметил публицист.

Смотрите видео о страхах и личной мини-армии Путина:

При этом Сотник упомянул арест Ильи Трабера - одного из лидеров Тамбовско-Малишевской преступной группировки и ближайшего друга, соратника Путина. Тогда же проходили обыски у Петрова, "правой руки" Трабера.

Это, по мнению журналиста, указывает на то, что в России меняется власть, ведь сам Путин не мог бы допустить такого поворота событий.

В то же время диктатор сейчас начал понимать, что дальше для него ситуация будет меняться в худшую сторону, поэтому он действует на опережение и практически никому не доверяет.

Как в РФ может произойти смена власти - прогноз

Главред писал, что, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, сейчас в России сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота.

В частности, российская бизнес- и политическая элита первой ощутила на себе разрушительное воздействие международных санкций: аресты и блокировка активов, катастрофическое падение доходов от экспорта в энергетике, химической промышленности, металлургии и сельском хозяйстве, ограничения на передвижение по миру, запреты на въезд в цивилизованные страны и невозможность пользоваться роскошью, к которой они привыкли.

Смена власти в России - последние новости

Напомним, Главред писал , что окружение российского диктатора Владимира Путина с высокой вероятностью может пойти на его физическое устранение, чтобы сохранить собственные позиции после смены власти.

Накануне стало известно, что трансформация России возможна только благодаря деятельности оппозиции, а не в рамках действующего режима. Но изменения могут произойти лишь после ухода Путина и прихода к власти сил, которые он относит к вооруженной оппозиции.

Ранее сообщалось, что для смены власти в РФ нужен масштабный протест именно в Москве. Сейчас сложно представить, что Москва начнет бунт. Разве что в ответ на бомбардировки Киева начнутся ежедневные атаки Вооруженных сил Украины на Москву.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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