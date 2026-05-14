Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

Алексей Тесля
14 мая 2026, 21:03
Трансформация России возможна только через деятельность оппозиции, а не в рамках действующего режима, убежден Петр Бакумов.
Путин
Раскрыт вероятный сценарий переворота в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Бакумова:

  • Устранения Путина уже недостаточно для реальных перемен в РФ
  • Ключевая задача — полное обновление государственных институтов РФ

Представитель Российского добровольческого корпуса Российский добровольческий корпус Петр Бакумов (Вайс) заявил, что простого устранения или смены российского диктатора Владимира Путина недостаточно для реальных перемен в стране.

По его мнению, даже в случае ухода лидера государственные структуры, политическая система, элиты и общественные настроения продолжат существовать в прежнем виде.

Он убеждён, что трансформация России возможна только через деятельность оппозиции, а не в рамках действующего режима. При этом Вайс предполагает, что изменения могут произойти лишь после ухода Путина и прихода к власти сил, которые он относит к вооружённой оппозиции.

По его словам, ключевая задача — полное обновление государственных институтов, иначе страна рискует снова прийти к авторитарной модели. В качестве такой силы он называет Российский добровольческий корпус, утверждая, что именно он является единственной "легитимной вооружённой оппозицией".

Бакумов отметил, что РДК ожидает момента внутренней дестабилизации в России, чтобы в дальнейшем участвовать в формировании переходного периода. Он подчеркнул, что организация уже действует в рамках боевых операций, заявляя при этом целью "освобождение своей родины".

Комментируя возможную борьбу за власть после ослабления центра, он предположил, что различные группы внутри элит попытаются перехватить управление страной, однако это приведёт скорее к конфликту между ними, чем к появлению единого преемника. По его словам, российская система построена на клановых связях, где разные структуры часто действуют разобщённо и не имеют согласованного взаимодействия.

Он также сослался на публикации о том, что государственные ведомства нередко обмениваются сигналами через публичные заявления, поскольку внутренние каналы коммуникации работают ограниченно. Это, по его мнению, усиливает конкуренцию между группами влияния и снижает управляемость системы.

Вайс считает, что в условиях слабой координации элиты будут действовать друг против друга, а не объединяться вокруг единого преемника. При этом официальный политический нарратив, по его словам, строится по принципу "хороший лидер — плохие исполнители", что помогает удерживать контроль над обществом и элитами одновременно.

Он добавил, что влияние Путина, по его оценке, основано на сочетании силового ресурса и негласного согласия элит, многие из которых обязаны своим положением существующей системе. В такой конструкции, как он утверждает, глава государства способен жёстко влиять на судьбу любого представителя верхушки.

Эксперт о перспективах внутреннего бунта в РФ

Георгий Тука высказал своё мнение о возможной перспективе внутреннего сопротивления в России. Он допустил, что в теории часть элит может попытаться проявить недовольство или организовать протестные действия внутри страны.

Однако, по его словам, в последние годы, особенно за два последних, действующая власть во главе с Владимиром Путиным и его окружением системно и достаточно эффективно подавляла любые формы несогласия. В результате, как отметил Тука, в стране практически не осталось реальной и влиятельной оппозиции.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

