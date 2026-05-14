Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

Россия может не ограничиться нынешними требованиями по оккупированным территориям и рассматривает более широкие сценарии продолжения войны против Украины.

Кремль выдвинул Украине ультиматум и обозначил цель войны — чего хотят от Украины

О чем идет речь в материале:

В РФ требуют вывода ВСУ из Донбасса для начала переговоров

Киев считает заявления Москвы попыткой взять паузу для нового наступления

Целью РФ остается оккупация Киева, Одессы и юга Украины

В Кремле официально заявили, что требуют от Украины вывода ВСУ с Донбасса в качестве предпосылки для начала или продолжения мирных переговоров. То есть фактически это свидетельствует о выходе РФ из переговорного процесса, причем в ультимативной форме. В Москве подают это как якобы "компромиссное" условие для прекращения войны, однако сама логика российских заявлений свидетельствует об обратном: речь идет не о конечной цели Кремля, а лишь о стартовой позиции для дальнейшего давления на Украину.

В то же время, по данным западных СМИ, в Кремле до сих пор рассматривают захват Киева и Одессы как часть долгосрочного сценария войны.

Главред собрал главное, что стоит знать о новых условиях Кремля для завершения войны.

Россия выходит из мирных переговоров – какой ультиматум выдвинул Кремль

Помощник российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Юрий Ушаков заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной пока не имеет смысла, поскольку для дальнейшего продвижения в вопросе завершения войны, по его мнению, Киев должен вывести войска с Донбасса.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", — сказал он.

По словам Ушакова, стороны якобы и так понимают позиции друг друга, поэтому дальнейшие попытки убеждения не принесут результата, а следующий шаг ожидают именно от украинских властей и президента Владимира Зеленского.

Позже Ушаков повторил заявление о необходимости вывода украинских войск с Донбасса как условия для продолжения переговоров о прекращении огня.

"Урегулирование в Украине без вывода ВСУ с Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров", – отметил соратник российского военного преступника Путина.

Он также выразил убеждение, что Киев рано или поздно согласится на такой шаг.

Кроме того, помощник Путина опроверг утверждение о том, что США якобы отказываются от украинского вопроса. По его словам, российская сторона ожидает новых контактов со Стивом Уиткоффом и Кушнером, которые, по его прогнозу, в скором времени могут прибыть в Москву для продолжения диалога.

Как в Кремле случайно "выдали" настоящие планы относительно войны

Спикер МИД Украины Георгий Тихий обратил внимание на слова помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Юрия Ушакова, который во время общения с пропагандистскими СМИ фактически проговорился о настоящих намерениях России относительно войны и мирных переговоров с Украиной. Об этом Тихий написал в соцсети X.

По словам спикера МИД, для людей, понимающих русский язык, слова Ушакова выглядели как характерная "фрейдистская оговорка".

"Он требует от Украины вывести войска с Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились", — указал он.

Тихий подчеркнул, что это заявление фактически подтверждает, что Москва стремится не к реальному миру, а лишь к паузе в войне для передышки. По его мнению, таким образом истинные намерения российской стороны стали очевидными.

Что означает ультиматум Кремля

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко делает вывод, что заявление Ушакова свидетельствует о реальных намерениях России в войне.

"Россия официально признала, что завершать войну не планирует, потому что Украина отказывается уходить со своей земли (Россия же требовала уйти с Донбасса). Что и нужно было доказать — никакой мир им не нужен был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не уйдет со своей земли. Режим Путина, похоже, вообще не представляет своего существования без войны", — указал он в посте в Telegram.

На какие территории Украины нацелилась Россия

Помимо Юрия Ушакова, аналогичные ультимативные требования впоследствии озвучил и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Во время общения с российскими пропагандистскими СМИ он призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно отдать приказ о выводе украинских войск с Донбасса.

Песков заявил, что такой шаг якобы позволил бы прекратить активную фазу войны и спасти много жизней. По его словам, украинские власти должны приказать ВСУ покинуть Донбасс и территории, которые Россия считает своими. Только после этого, как утверждает представитель Кремля, может начаться полноценный переговорный процесс.

"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне позапрошлого года, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что предстоящие мирные переговоры между Киевом и Москвой будут сложными и будут содержать большое количество деталей. Он добавил, что Россия поддерживает постоянные контакты с США по урегулированию войны, а обмен информацией с Украиной, по его словам, происходит именно через американскую сторону.

Когда российские пропагандисты уточнили, речь идет ли также о выводе украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Песков посоветовал обратиться к заявлению Владимира Путина, сделанному в июне 2024 года во время встречи с руководством МИД РФ.

Тогда Путин озвучил свои условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых — полный вывод украинских войск с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Кремль требовал официального отказа Украины от вступления в НАТО, нейтрального и безъядерного статуса государства, демилитаризации, так называемой "денацификации" и международного признания Крыма, Севастополя и четырех украинских областей частью России.

Россия не может оккупировать Донбасс и поэтому усиливает угрозы — ISW

В отчете Института изучения войны отмечается, что Кремль уже длительное время требует передачи неоккупированной части Донбасса как одно из главных условий для введения перемирия или достижения мирного соглашения с Украиной. Передача под контроль РФ остальных территорий Донецкой и Луганской областей дала бы России возможность получить контроль над так называемым "крепостным поясом" Украины — системой укрепленных городов, которые с 2014 года остаются ключевой основой украинской обороны на востоке.

"Это требование Кремля, в частности, не гарантирует, что Украина и Россия заключат мирное соглашение, поэтому Кремль фактически требует территории, с которой он сможет начать новую наступательную операцию против менее подготовленных украинских позиций в момент, который он выберет в ходе переговорного процесса", — говорится в отчете.

Аналитики ISW также обращают внимание, что весной 2026 года российские войска демонстрируют более слабые результаты на фронте, чем в 2025 году, когда Кремль активно продвигал требования в отношении Донецкой области. Они напоминают, что Владимир Путин и другие представители российского руководства начали ужесточать требования о передаче территорий, которые РФ фактически не контролирует, еще в начале 2025 года, когда ситуация на поле боя была более выгодной для российской армии, чем сейчас. В то же время украинские силы с тех пор усилили давление на Россию, увеличивая ее экономические, человеческие и материальные потери в войне.

"С начала 2026 года украинские силы постоянно увеличивали дальность, объем и интенсивность своих ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, чтобы воспользоваться неспособностью Кремля защититься от украинских ударов. В начале 2026 года украинские силы значительно усилили удары средней дальности по российской логистике, военной технике и живой силе, что ухудшило способность России проводить наступательные операции. "Продвижение российских войск на театре военных действий замедлилось до среднего показателя 2,9 квадратных километров в день в первые четыре месяца 2026 года, а в апреле 2026 года российские войска понесли чистые территориальные потери", — добавляют в ISW.

Аналитики отмечают, что российская армия одновременно сталкивается с ростом потерь, уровень которых в конце 2025 года и в начале 2026-го уже превысил темпы набора новых военных в ряды ВС РФ.

В Институте изучения войны ранее также обращали внимание, что Кремль пытается искусственно создать для участников переговорного процесса ощущение политической срочности, стремясь заставить Украину согласиться на передачу неоккупированной части Донбасса, которую российские войска так и не смогли захватить военным путем.

"Ушаков, вероятно, сейчас пытается оправдать отказ Кремля участвовать в переговорах, которые не соответствуют давним требованиям Кремля, хотя стагнация результатов России на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения значительных политических уступок. Украинские силы могут и будут продолжать наносить большие потери российским войскам, проводящим наступательные операции в Украине, в частности против "крепостного пояса", в рамках продолжающейся весенне-летней наступательной операции 2026 года, которая до сих пор не принесла значительных оперативных успехов", — резюмируется в отчете.

Путин поставил новый дедлайн для оккупации Донбасса

Параллельно с ультиматумами и угрозами в адрес Украины российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия якобы приближается к "окончательному разгрому противника" и намерена завершить войну на условиях Кремля. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, Путин убежден, что российские войска смогут установить контроль над Донбассом до осени этого года, пишет УНИАН.

"Я думаю, что все подходит к концу, но это все еще серьезное дело", — сказал российский диктатор, добавив, что сопротивление Украины якобы ослабевает.

По информации собеседников издания, один из высокопоставленных российских командиров заверил Путина, что армия РФ способна захватить весь Донбасс уже в ближайшие месяцы. Кремль, вероятно, рассчитывает использовать возможные успехи на фронте для усиления своих позиций на переговорах и повышения цены потенциального прекращения огня.

Каковы реальные цели Кремля в войне

Украинская разведка при этом предупреждает, что оккупация Донбасса может быть лишь промежуточным этапом планов Москвы. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий отметил, что Россия может выдвинуть претензии и на другие украинские регионы.

"Затем Путин будет утверждать, что Херсон и Запорожье… также должны быть переданы", – отметил он.

Военный также подчеркнул, что существует риск расширения территориальных претензий РФ.

Источники FT также утверждают, что Путин все жестче отстаивает свои требования и не демонстрирует готовности к компромиссам даже в отношении нынешней линии фронта, несмотря на то, что ранее неоднократно упоминал возможность ее замораживания на разных этапах войны.

"Я настаивал на том, чтобы он остановился на нынешних линиях фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", — рассказал один из собеседников издания, знакомый с позицией Путина.

Кроме того, Владимир Путин, вероятно, рассматривает гораздо более масштабные территориальные цели в войне против Украины, чем только Донбасс. По данным Financial Times, в Кремле могут обсуждаться амбиции по оккупации Киева, Одессы и других стратегически важных регионов, несмотря на публичные заявления российского руководства о концентрации на востоке Украины.

Российские власти считают, что ситуация на фронте позволяет продолжать наступательные действия и постепенно расширять требования во время возможных переговоров. Один из собеседников FT, приближенный к кремлевским обсуждениям, отметил, что реальные цели Москвы выходят далеко за пределы нынешней линии фронта.

"Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена", — указал источник издания.

Другие источники издания утверждают, что в Кремле до сих пор верят в постепенное ослабление украинского сопротивления под давлением затяжной войны. Хотя официально российские власти акцентируют внимание на Донбассе, за кулисами могут обсуждаться гораздо более широкие планы, охватывающие центральные и южные области Украины.

Речь идет, в частности, о регионах, имеющих стратегическое значение из-за выхода к Черному морю и важных логистических маршрутов. Об этом Financial Times сообщает со ссылкой на двух участников неформальных переговоров о возможном завершении войны.

"Настоящие амбиции Путина, вероятно, остаются закреплением господства над Украиной по крайней мере по всему Днепру, что включало бы захват Киева и ключевого черноморского порта Одессы", — отметили собеседники издания.

Несмотря на медленное продвижение российских войск, Кремль, по данным источников, делает ставку на истощение украинской армии и постепенное расширение собственных требований в рамках любого возможного прекращения огня.

Как отмечает один из собеседников издания, российское военное командование убеждает Владимира Путина, что украинские силы якобы истощаются, а фронт постепенно ослабевает из-за нехватки личного состава.

О чем США сейчас договариваются с Россией

Как сообщает издание Kyiv Independent, Соединенные Штаты пытаются выступить посредником в достижении договоренности о временном прекращении огня между Украиной и Россией в обмен на частичное смягчение санкций против Москвы.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в предложенной модели отсутствует ключевой для Киева элемент — четкие гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным новое нападение России после паузы в боевых действиях.

"Они хотят, чтобы Украина согласилась на как можно большее, или по крайней мере не препятствовала", — сказал Kyiv Independent на условиях анонимности чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве США с участием украинской и российской сторон, дипломатические усилия пока не дали ощутимых результатов. Собеседники издания отмечают, что заключение любого соглашения по-прежнему блокируется из-за трех основных противоречий, прежде всего из-за территориальных требований России.

Украина настаивает, что единственной реалистичной основой для прекращения огня на нынешнем этапе войны может быть замораживание боевых действий по текущей линии фронта. В то же время Москва продолжает требовать отвода украинских войск из тех районов Донбасса, которые российская армия так и не смогла оккупировать.

В то же время споры между сторонами не ограничиваются только Донбассом. Одним из наиболее проблемных вопросов остается оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция — крупнейшая АЭС в Европе.

По словам одного из украинских чиновников, Россия во время переговоров с США настаивает на сохранении контроля над Запорожской АЭС, что неприемлемо для Украины.

Еще два ключевых спора, как сообщает источник, знакомый с ходом переговоров, касаются международного признания оккупированных Россией территорий и возможного снятия санкций против Москвы.

"В целом россияне обеспокоены тремя вещами: Донбассом, признанием территорий, включая ЗАЭС, и отменой санкций. Американцы, в принципе, готовы на это пойти", — отметил источник.

В Киеве обеспокоены не только тем, какие преимущества может получить Россия в случае заключения такого соглашения, но и отсутствием четких гарантий для самой Украины. Один из украинских чиновников сообщил Kyiv Independent, что США пока не взяли на себя никаких юридически обязывающих гарантий безопасности, предложив вместо этого вернуться к этому вопросу только в рамках будущего комплексного урегулирования.

Американский чиновник также подтвердил изданию, что реальные гарантии безопасности могут быть реализованы только после завершения боевых действий.

В то же время украинская сторона не скрывает недовольства нынешними предложениями. Один из чиновников назвал обсуждаемую концепцию "очень плохим соглашением", которое, по его мнению, предоставляет России слишком много уступок.

Также, по словам украинского чиновника, в Киеве ожидают усиления давления со стороны Вашингтона, поскольку администрация США стремится продемонстрировать внешнеполитические результаты накануне президентских выборов в ноябре и на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Ситуация вскоре обострится, поскольку приближаются выборы (в США, — ред.). Где-то в мае, июне или июле, в зависимости от развития событий с Ираном", — сказал неназванный украинский чиновник.

Почему Россия изменила условия завершения войны

Россия с начала полномасштабного вторжения постоянно корректирует свои требования по прекращению огня, поэтому нынешние изменения не являются чем-то новым. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу.

Он напомнил, что сначала в Кремле публично настаивали на полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. Однако примерно с середины 2024 года эти требования начали трансформироваться, и все чаще акценты делались только на Донецкой и Луганской областях. В то же время ключевая позиция оставалась неизменной — требование к Украине добровольно вывести войска со своей территории, что является неприемлемым.

Впоследствии в российской риторике вновь появились упоминания о Херсонской и Запорожской областях. По мнению Ступака, это может быть связано с тем, что Россия почувствовала некоторое укрепление своих позиций из-за роста цен на нефть и ожидания возможных политических изменений в Европе, которые могли бы сыграть ей на руку.

"Уже были оценки, что Россия получает около 10 дополнительных миллиардов евро в месяц из-за роста цен на нефть. То есть денег поступает больше – и Кремлю есть чем воевать. Также в следующем году в той же Франции состоятся президентские выборы", – рассказал Ступак.

Он также отметил, что в Германии набирает популярность пророссийская политическая сила "Альтернатива для Германии", представители которой уже озвучивали идеи о компенсации Украиной полученной помощи. По мнению эксперта, в Кремле рассчитывают, что со временем в европейских странах к власти могут прийти более лояльные к России политические силы, что изменило бы баланс в их пользу. В то же время он подчеркнул, что Украина также имеет собственные инструменты влияния на ситуацию.

Кремль вернулся к старой тактике в переговорах

Россия фактически перестала даже имитировать готовность к компромиссам в войне против Украины. Политолог Олег Лисный в интервью УНН объяснил, что последние заявления Кремля свидетельствуют о резком ужесточении позиции Москвы в отношении переговоров.

В частности, он обратил внимание на слова помощника Путина Юрия Ушакова о том, что переговоры возможны только после вывода украинских войск с Донбасса. По мнению Лисного, ранее российская сторона по крайней мере создавала видимость диалога, опасаясь усиления санкционного давления со стороны США, однако сейчас этот фактор значительно ослаб.

Эксперт отмечает, что Москва пыталась поддерживать образ готовности к контактам с США по поводу войны, но сейчас в Кремле видят изменение глобального контекста: внимание Вашингтона частично переключилось на другие кризисы, нефтяные доходы снова растут, а санкционное давление не усиливается, а местами даже смягчается. Из-за этого, по его мнению, риски для России со стороны США уменьшились.

В такой ситуации Кремль, как считает Лисный, возвращается к привычной тактике — пытаться оказывать давление на Украину через Соединенные Штаты.

"Они думают, что проще всего — это снова надавить на Киев через Соединенные Штаты. Мол, видите, мы не идем на уступки, давите на Украину. Но здесь они ошибаются. Не получилось раньше — не получится и сейчас", — сказал политолог.

В то же время он отмечает, что подобные заявления Ушакова фактически выглядят как демонстративная пощечина политическому руководству США, в частности Дональду Трампу.

"Ушаков сказал очень обидную для Трампа вещь. Потому что если переговоры возможны только после выхода Украины из Донбасса, то все, что было раньше – это вообще не переговоры. Это какая-то подготовка к подготовке. Они просто решили, что сейчас Трамп не будет болезненно реагировать на такие вещи", – подытожил он.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

