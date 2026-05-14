Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

Недостаточная подкормка в фазе цветения приводит к образованию мелких плодов и слабых семян.

Чем подкормить помидоры во время цветения

Помидоры выращивают почти на каждом огороде, однако получить действительно богатый урожай можно только при условии правильной подкормки. Недостаточная или хаотичная подкормка приводит к тому, что кусты тратят силы зря, образуют пустоцвет и дают мелкие плоды вместо крупных и сочных.

Как часто подкармливать томаты

За период вегетации томаты удобряют четыре раза, отмечает портал "Аграрии вместе". Этого достаточно, чтобы обеспечить растения питательными веществами и компонентами минеральной группы. Наиболее важными являются те подкормки, которые проводят в начале цветения и во время формирования завязи. Если в это время кусты недополучают питательных веществ, образуется пустоцвет, что только истощает растение. От этого страдает и размер плодов: даже крупноплодные сорта остаются мелкими.

Кроме того, в плодах формируется много недоразвитых семян. Для тех, кто выращивает сортовые культуры и собирает семена для посадки, это особенно проблематично, ведь такой материал может не взойти или дать слабую рассаду.

Чем удобрять томаты во время цветения

В фазе цветения томаты больше всего нуждаются в микро- и макроэлементах. Потребность в азоте значительно уменьшается, исключение — только для слабых растений с неразвитыми листьями и стеблями.

Минеральные удобрения

Для подкормки цветущих кустов рекомендуем использовать гранулированный или измельченный суперфосфат с концентрацией фосфора до 18%, двойной суперфосфат с содержанием фосфора 40–50%, калийную соль (30–42% калия), хлорид калия (не менее 53%) и сульфат калия (45–56%).

Органические удобрения

Тем, кто не хочет использовать химические препараты, подойдут органические средства:

гуматы улучшают структуру почвы и активизируют полезную микрофлору;

Дрожжи помогают ослабленным растениям быстрее набраться сил;

Зола является источником кальция, фосфора и магния, а также защищает от вредителей;

Йод в сочетании с молочной сывороткой стимулирует обильное цветение и завязывание плодов;

Настой травы обогащает почву органикой;

Борная кислота ускоряет образование цветков и плодоношение, особенно в теплицах.

Органические удобрения можно применять отдельно или комбинировать, но важно соблюдать меру. Избыток даже натуральных веществ может привести к опадению завязи и замедлению роста.

Что известно о сайте "Аграрии вместе"? "Аграрии вместе" — портал, где публикуются различные советы для аграриев и садоводов. Например, сайт помогает аграриям принять решение при выборе сортов растений. Кроме того, здесь можно найти информацию о различных удобрениях. Авторы также публикуют материалы с лайфхаками, которые помогают правильно высеять цветы или посадить картофель таким образом, чтобы увеличить урожай.

