Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

Инна Ковенько
7 мая 2026, 03:15
Рассказываем, что нужно сделать в мае, чтобы помидоры росли без стресса и сформировали прочную основу для плодоношения.
Чем подкормить помидоры в мае — как правильно поливать помидоры

Вы узнаете:

  • Когда и как высаживать томаты в открытый грунт
  • Чем подкормить томаты в мае
  • Когда устанавливать опоры

В мае рассада томатов переходит из контролируемых условий теплицы или комнаты в открытый грунт. От того, как вы подготовите их в этот период, зависит урожай летом.

Главред расскажет, что нужно сделать в мае, чтобы обеспечить томатам стабильный рост.

Что нужно сделать перед высадкой

Рекомендуем провести закалку. Рассада, выращенная в помещении, привыкла к стабильным условиям, поэтому резкий выход на улицу часто приводит к повреждению листьев и задержке роста, пишет Zielony Ogrodek. Закалку следует начать за 7-10 дней до высадки: сначала вынести растения на несколько часов в защищенное место, постепенно увеличивая время пребывания и интенсивность солнца. Это сделает рассаду более устойчивой и поможет быстрее прижиться.

Правильная высадка томатов

Помидоры нужно сажать глубже — даже до первых листьев. Стебель обладает способностью образовывать дополнительные корни, что обеспечит лучшую устойчивость и доступ к влаге и питательным веществам. Если посадить поверхностно, растение будет менее выносливым к засухе, а урожайность снизится. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и богатой органикой.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты

Когда высаживать томаты в открытый грунт

Не стоит торопиться. Томаты — теплолюбивые культуры, и даже кратковременное понижение температуры может затормозить их развитие. Высадку нужно производить только тогда, когда ночные температуры стабильно держатся выше критических значений. Лучше всего выбрать солнечный участок, защищенный от ветра. Чем больше света получат растения в мае, тем мощнее будет лиственная система, которая впоследствии обеспечит энергией плоды.

Как поливать помидоры после высадки

Рекомендуем поливать реже, но обильно. Самая большая ошибка — нерегулярный полив, который вызывает стресс и нарушает развитие растения. Воду нужно направлять непосредственно в почву, а не на листья. Такой подход стимулирует более глубокое укоренение и делает растения более устойчивыми к летним засухам.

Чем подкормить томаты в мае

В мае томаты активно наращивают зеленую массу, но избыток азота может привести к "жированию" — пышной листве без плодов. Поэтому стоит использовать сбалансированные удобрения, которые поддерживают одновременно рост и закладку будущего цветения.

Когда устанавливать опоры

В мае растения быстро растут, поэтому нужно установить конструкции для поддержки стеблей. Это предотвратит их искривление и облегчит уход. Для высокорослых сортов рекомендуем начать удалять боковые побеги уже в мае. Это уменьшит избыток зеленой массы, улучшит аэрацию и будет способствовать формированию более крупных и равномерных плодов.

Смотрите видео о том, когда подкармливать томаты после высадки в грунт:

О ресурсе: Zielony Ogrodek

Zielony Ogrodek — это один из крупнейших польских порталов о садоводстве и огородничестве.

Работает с 2009 года. Издатель — польская медиагруппа AVT-Korporacja Sp. z o.o.

На какие темы можно найти информацию на портале:

  • сад и огород;
  • выращивание овощей и фруктов;
  • декоративные растения;
  • защита растений;
  • ландшафтный дизайн;
  • календарь садовода;
  • каталог растений.

На сайте отмечается, что материалы готовят садоводы, ландшафтные архитекторы и приглашенные эксперты.

