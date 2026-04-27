Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

Фасоль относится к теплолюбивым культурам, которые не выдерживают даже легких заморозков. Поэтому спешить с ее посадкой весной не стоит.
Главред расскажет, когда в 2026 году наступит самый благоприятный момент для посева фасоли.
По словам опытных огородников, лучшее время наступает тогда, когда почва прогревается как минимум до +10…+12°C, а риск ночных похолоданий исчезает, пишет VSN. В Украине это обычно вторая половина мая или начало июня. Если весна прохладная, рекомендуем подождать еще несколько дней, чтобы растение чувствовало себя комфортно в открытом грунте.
Когда сажать фасоль по лунному календарю
Помимо погодных условий, многие огородники ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни. Для культур, формирующих урожай над поверхностью земли, благоприятным считается период растущей Луны:
- 1 мая — полнолуние;
- 2-15 мая — убывающая Луна;
- 16 мая — новолуние;
- 17-30 мая — растущая Луна;
- 31 мая — полнолуние.
Итак, лучшим периодом для посева фасоли станет период с 17 по 30 мая. Если весна затянется с холодами, посадку можно перенести на начало июня.
Советы для успешного урожая
Чтобы получить качественные плоды, рекомендуем соблюдать базовые правила:
- Выбирайте хорошо освещенные участки с легкой и питательной почвой.
- Перед посевом семена можно замочить, чтобы ускорить прорастание.
- Заделывайте фасоль на глубину 3-5 см, оставляя достаточное расстояние между растениями.
- Полив должен быть умеренным, ведь избыток влаги вредит культуре.
Об источнике: VSN
VSN (Волынская служба новостей) — это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.
