Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

Рассказываем, когда лучше всего высевать фасоль в открытый грунт, чтобы получить обильный урожай.

Когда сажать фасоль в грунт — когда сажать фасоль по лунному календарю

Вы узнаете:

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026 году

Когда сажать фасоль по лунному календарю

Как правильно сажать фасоль

Фасоль относится к теплолюбивым культурам, которые не выдерживают даже легких заморозков. Поэтому спешить с ее посадкой весной не стоит.

Главред расскажет, когда в 2026 году наступит самый благоприятный момент для посева фасоли.

По словам опытных огородников, лучшее время наступает тогда, когда почва прогревается как минимум до +10…+12°C, а риск ночных похолоданий исчезает, пишет VSN. В Украине это обычно вторая половина мая или начало июня. Если весна прохладная, рекомендуем подождать еще несколько дней, чтобы растение чувствовало себя комфортно в открытом грунте.

Помимо погодных условий, многие огородники ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни. Для культур, формирующих урожай над поверхностью земли, благоприятным считается период растущей Луны:

1 мая — полнолуние;

2-15 мая — убывающая Луна;

16 мая — новолуние;

17-30 мая — растущая Луна;

31 мая — полнолуние.

Итак, лучшим периодом для посева фасоли станет период с 17 по 30 мая. Если весна затянется с холодами, посадку можно перенести на начало июня.

Советы для успешного урожая

Чтобы получить качественные плоды, рекомендуем соблюдать базовые правила:

Выбирайте хорошо освещенные участки с легкой и питательной почвой.

Перед посевом семена можно замочить, чтобы ускорить прорастание.

Заделывайте фасоль на глубину 3-5 см, оставляя достаточное расстояние между растениями.

Полив должен быть умеренным, ведь избыток влаги вредит культуре.

Об источнике: VSN VSN (Волынская служба новостей) — это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.

