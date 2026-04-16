Рекордный урожай гарантирован: когда и как сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году

Рекомендуем ориентироваться на фактические условия, а не на календарные даты, и приступать к работам только после прогрева почвы.

Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году

Что бросать в лунку при посадке свеклы

Чего не любит свекла

Выращивание красной свеклы требует точного соблюдения сроков и условий посева, ведь эта культура очень чувствительна к температуре почвы и воздуха. Если земля еще холодная, семена могут пойти в стрелку, а при слишком позднем посеве корнеплоды получаются мелкими и жесткими.

Главред расскажет, когда и как сеять свеклу в открытый грунт для обильного урожая.

Когда сеять свеклу в открытый грунт для разных регионов Украины

Для большинства регионов оптимальным периодом является конец апреля — начало мая, когда почва прогревается до +8–10 °C, а воздух — до +10–12 °C.

В южных областях (Одесса, Херсон, Николаев) посев начинают уже с середины апреля.

(Киевская, Житомирская, Полтавская, Черкасская области) лучшим считается период с 25 апреля по 10 мая.

(Киевская, Житомирская, Полтавская, Черкасская области) лучшим считается период с 25 апреля по 10 мая. На севере и западе (Черниговская, Сумская, Львовская области) работы часто переносят на середину мая, когда земля стабильно держит +10°C.

Как подготовить участок перед посевом

Чтобы получить качественный урожай, важно правильно подготовить участок еще с осени: перекопать землю на глубину 25-30 см, внести перегной и древесную золу, а при высокой кислотности — доломитовую муку. Об этом пишет ТСН.

Весной достаточно разрыхлить почву и сделать борозды глубиной 2-3 см.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Как подготовить семена

Для ускорения прорастания на 3-5 дней и повышения всхожести до 95%, семена свеклы следует замочить в теплой воде с добавлением стимулятора роста на 12–24 часа. Также можно использовать влажную ткань, пока семена не набухнут.

Как правильно высевать

Во время посева рекомендуем соблюдать расстояние 5–7 см между семенами и 25–35 см между рядами. Когда появятся 2–3 настоящих листа, проведите прореживание, оставляя между растениями 10–13 см.

Свекла требует регулярного, но умеренного полива, особенно в фазе формирования корнеплода. Используйте мульчу из соломы, чтобы удержать влагу и сдержать сорняки. Если хотите получить ранний урожай, накройте грядки легким агроволокном — это позволит начать посев на неделю раньше. В фазе 4-6 листьев рекомендуем провести внекорневую подкормку бором и калием, чтобы укрепить растение и улучшить вкус корнеплодов.

Овощи, которые нельзя сажать рядом / Инфографика: Главред

Типичные ошибки при посеве свеклы

Не высевайте свеклу в холодную почву — это приведет к стрелкованию.

Не используйте свежий навоз, ведь он провоцирует болезни и накопление нитратов.

Не игнорируйте кислотность: если растение желтеет и останавливается в росте, внесите мел или доломитовую муку.

Не сейте сухими семенами — это гарантирует неравномерные всходы.

Соблюдайте севооборот: не высаживайте свеклу после капусты, картофеля или моркови, вместо этого используйте участок после огурцов, томатов, лука или бобовых.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

