Лук размером с кулак: старые "дедовские" методы для хорошего урожая

Руслан Иваненко
13 апреля 2026, 17:44
Автор рассказал, как простые агротехнические приемы помогают получить богатый урожай лука без использования дорогих удобрений.
Как подготовить семенной материал к посадке, чтобы избежать стрелковки

У многих огородников каждый год повторяется одна и та же проблема — несмотря на качественный уход и использование удобрений, лук формирует мелкие головки.

Главред решил разобраться, почему лук вырастает мелким и какие агротехнические ошибки чаще всего допускают огородники.

Эксперт популярного YouTube-канала "Сад біля хати" объяснил: причина неудачного урожая кроется не в дорогих препаратах, а в понимании естественных потребностей растения и соблюдении проверенных агротехнических практик.

Какая почва нужна

По словам специалиста, основа успешного выращивания лука закладывается еще до высадки семян. Первостепенное значение имеет состояние почвы, ведь культура имеет слабую корневую систему и плохо развивается на тяжелых глинистых землях. Чтобы сформировать крупные и здоровые головки, почву необходимо сделать максимально рыхлой, добавляя песок или торф.

Проверить его готовность можно простым способом: влажная горсть земли, сжатая в руке, должна легко рассыпаться при легком прикосновении. Оптимальная глубина рыхления — около 20 сантиметров, что обеспечивает свободное развитие корневой системы.

Как подготовить посевной материал

Не менее важным этапом является подготовка посадочного материала. Одной из самых распространенных ошибок огородников является высадка холодного семенного материала, что провоцирует стрелкование вместо формирования полноценного луковицы. Чтобы избежать этого, посадочный материал рекомендуется прогревать в течение двух-трех недель при температуре около 25 градусов.

Дополнительно эксперт советует применять солевой раствор: замачивание семян в воде с добавлением столовой ложки соли на литр жидкости в течение двух часов помогает снизить риск поражения луковой мухой и грибковыми заболеваниями. Перед высадкой также стоит слегка обрезать сухие верхушки для ускорения прорастания.

Когда и как сажать лук

Важным фактором успеха является и правильный выбор времени посадки. Ориентироваться следует не на календарь, а на температуру почвы, которая должна прогреться как минимум до 12 градусов на глубине 10 сантиметров.

Что делать, чтобы лук не стрелковался
Что делать, чтобы лук не шел в стрелки

Посадка в холодную землю существенно повышает риск стрелкования и потери урожая. Также критична глубина посадки: над верхушкой луковицы должно оставаться не более двух сантиметров почвы, иначе растение будет тратить силы на прорастание вместо формирования крупной головки.

Как поливать лук

Особое внимание эксперт уделяет системе полива. В первой половине сезона, с мая до середины июня, лук нуждается в регулярном и обильном увлажнении для активного роста зеленой массы. Однако уже с июля полив следует постепенно сокращать, а за три недели до сбора урожая полностью прекратить. Такой подход позволяет питательным веществам перейти из листьев в луковицу, что значительно улучшает ее лежкость.

Как правильно поливать лук

В подкормке специалист советует отказаться от свежего навоза, который может навредить растению, а вместо этого использовать органические настои из сорняков в начале сезона и древесную золу во второй половине лета. Благодаря калию и фосфору луковицы становятся плотнее, слаще и лучше хранятся зимой.

Что любит и чего не любит лук
Что любит и чего не любит лук

В конце сезона применяется еще одна проверенная агротехническая техника — так называемое "оголение плечиков", когда верхняя часть луковицы частично освобождается от почвы. Это способствует лучшему созреванию и укреплению шелухи под действием солнечного света.

Подробнее о том, как вырастить крупный урожай лука, смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Сад біля Хати"

На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадяра

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
Натуральная альтернатива химическим средствам: как лимон и соль помогают убрать дом

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕСВидео

Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадилиВидео

Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

Буданов стремится перевести государственную машину в режим действия - СМИ о первых 100 днях главы ОП

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

Можно ли дарить нож: истоки древних запретов и способ обойти "проклятие"

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Харьков при Терехове накопил рекордный долг за энергоресурсы - $1 миллиард

Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращенииВидео

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

