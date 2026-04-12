Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнее

Есть необычный способ повысить урожай клубники без дорогих удобрений, доступный каждому.
Садоводы советуют добавлять в почву натуральный источник азота — овечью шерсть или гранулы из неё, пишет Express.
Весной растения особенно нуждаются в азоте, так как именно он отвечает за рост листьев и крепких стеблей. При его нехватке кусты развиваются слабо, что сказывается на размере и сочности ягод.
Овечья шерсть постепенно разлагается в земле, медленно отдавая питательные вещества. Благодаря этому клубника получает стабильную подкормку в течение всего сезона. Кроме того, она помогает удерживать влагу в почве, снижает её пересыхание и даже отпугивает слизней благодаря содержащемуся ланолину.
Чтобы использовать этот метод, шерсть измельчают и равномерно распределяют тонким слоем вокруг кустов, слегка перемешивая с почвой и поливая. Такой простой приём помогает вырастить более крупные и сочные ягоды.
Лучшие предшественники для клубники
При выборе места для посадки клубники важно учитывать, какие растения росли здесь ранее. Наиболее удачными считаются участки после корнеплодов — моркови, свёклы и редиса.
Также хорошо подходят грядки, где выращивались зеленные культуры — укроп, салат, сельдерей, а также чеснок. После них почва обычно остаётся плодородной и благоприятной для клубники.
А вот участков, где ранее росли картофель, баклажаны, перец, огурцы или капуста, лучше избегать — они могут оставлять в почве болезни, которые ухудшают рост и урожайность клубники.
Смотрите видео о выращивании клубники:
В ролике рассказывают, как выбрать саженцы, правильно посадить растения и подготовить почву.
Также показывают способ защиты от вредителей и объясняют основы ухода — от полива до мульчирования для хорошего урожая.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
