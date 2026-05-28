Стокгольм готовит передачу авиации Киеву: сколько Gripen получит Украина

Анна Ярославская
28 мая 2026, 06:55
Речь идет об истребителях разных модификаций.
Истребители Gripen для Украины - Швеция объявит о передаче авиации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

  • Швеция передаст Украине истребители Gripen C/D
  • Стартуют переговоры о покупке новейших Gripen E

Швеция готовит передачу и продажу Украине истребителей Jas 39 Gripen разных модификаций. Количество самолётов на данный момент неизвестно.

В четверг, 28 мая, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен объявить о передаче самолетов Jas 39 Gripen модификации C/D, пишет Aftonbladet.

Вместе с тем, должны начаться переговоры по продаже Украине более современных Jas 39 Gripen модификации Е за счет кредита ЕС.

"Кристерссон посетит (в четверг – ред.) авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. В рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новость, связанная с международным сотрудничеством в сфере авиации", - отмечает издание.

"В настоящее время Швеция готовит к передаче Украине нескольких самолетов Jas", - добавляют журналисты.

Gripen - основные характеристики / Инфографика: Главред

Передача самолетов Gripen Украине - что известно

Напомним, в октябре 2025 года Кристерссон заявил о подписании с Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Швецкий премьер заявлял о возможности начать поставки самолетов Gripen в Украину в течение трех лет.

Как писал Главред, в январе 2026 года Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения.

По его словам, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

Чем самолеты Gripen лучше F-35 — позиция Воздушных сил ВСУ

Как писал Главред, шведские истребители JAS 39 Gripen соответствуют потребностям Воздушных сил Украины и по отдельным характеристикам имеют преимущества перед американскими F-35. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что идея приобретения Gripen рассматривалась как стратегическая перспектива до 2035 года, однако процесс подготовки и внедрения удалось ускорить.

"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", — добавил он.

Также Игнат подчеркнул, что эти самолеты лучше соответствуют украинской тактике применения авиации, поскольку способны работать с полевых аэродромов, взлетать и приземляться на грунтовых полосах или отдельных участках автомобильных дорог, что позволяет использовать рассредоточенные площадки.

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет, имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", — резюмировал Игнат.

О ресурсе: Aftonbladet

Aftonbladet — одна из крупнейших, старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет в Швеции и Скандинавии. Издание выходит в формате таблоида и имеет колоссальный цифровой охват.

Газета была основана 6 декабря 1830 года публицистом и политиком Ларсом Юханом Йертой. В те времена издание выступало жестким оппозиционным критиком шведского короля Карла XIV Юхана.

Король регулярно запрещал печать газеты, но основатель проявил невероятную юридическую смекалку: каждый раз после запрета он перерегистрировал издание под слегка измененным названием ("Вторая Аftonbladet", "Третья...", "Двадцать шестая..."). В итоге цензура капитулировала, а газета заложила стандарты независимой шведской прессы.

Сегодня Aftonbladet позиционирует себя как независимое социал-демократическое издание (левоцентристский уклон).

В годы Второй мировой войны газета временно находилась под влиянием прогерманских редакторов.

С 1956 года, когда газету выкупила Конфедерация профсоюзов Швеции (LO), вектор издания окончательно сдвинулся в сторону защиты прав рабочих и социальной справедливости.

91% акций принадлежит норвежскому медиагиганту Schibsted (один из крупнейших инфохолдингов Европы), который отвечает за коммерцию, технологии и развитие.

9% акций сохраняет за собой Конфедерация профсоюзов Швеции (LO). Важный нюанс: по договору профсоюзы имеют эксклюзивное право назначать главного политического редактора газеты, что гарантирует сохранение её политического курса.

