Арбузов не будет: какая ошибка в уходе может погубить весь урожай

Как избежать гниения арбузов и грибковых болезней на бахчевых культурах — простые правила полива и ухода, которые помогут вырастить хороший урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/kavuniv-ne-bude-yaka-pomilka-u-doglyadi-zdatna-zanapastiti-ves-urozhay-10768319.html Ссылка скопирована

Как правильно поливать арбузы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему арбузы нельзя поливать каждый день

Как избежать гниения и мелких плодов

Почему вечерний полив опасен для арбузов

Вырастить крупные и сладкие арбузы на огороде не так уж и сложно, если знать главное правило — бахчу нельзя поливать слишком часто. Многие дачники допускают ошибку и заливают растения водой каждый день, из-за чего арбузы слабеют, болеют и могут начать гнить. Главред расскажет более подробно.

Об этом рассказала автор YouTube-канала "Теплицы Лидии Кононенко". По ее словам, избыток воды вредит арбузам даже больше, чем кратковременная засуха.

видео дня

Главная ошибка — слишком частый полив после посадки

При высадке рассады в землю ее нужно полить водой один раз, но очень обильно. Влаги в почве должно хватить аж на три недели вперед. Если же поливать арбузы ежедневно, они просто "разленится".

Если часто поливать после высадки, корень станет ленивым, не будет развиваться. Он будет сидеть в этом влажном слое почвы, будет слабым и может заболеть. Если не поливать, корень пойдет вниз, будет искать влагу, то есть развиваться, — делится опытом автор видео.

Арбуз имеет мощный корень, который может углубляться в землю на глубину до 1,5 метра. Если в первые недели листья немного повяли — это нормально, растение просто учится искать воду глубоко под землей. Следующий полив нужен только тогда, когда плети арбуза вырастут в длину примерно до полуметра.

Когда поливать: правила во время цветения и созревания

Когда арбузы начинают цвести, с водой нужно быть еще осторожнее. Если в это время заливать грядку, растение начнет "жировать" — пустит все в сочные листья, а сами плоды будут плохо завязываться. Земля должна быть немного влажной, но ни в коем случае не болотом.

Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Поливайте только утром — тогда у растения будет запас воды на весь жаркий день. Никогда не поливайте вечером, ведь ночью арбузы "не пьют": вода просто стоит в земле, из-за чего корни начинают гнить и поражаться грибковыми заболеваниями.

Когда уже появились маленькие арбузы и начинают наливаться, следите, чтобы земля не пересыхала полностью. Если воды не хватит, арбузы будут пустыми внутри и просто испекутся на солнце. Когда растению хватает влаги, оно само себя охлаждает через листья, и жара ему не страшна.

Видео о том, как правильно поливать арбузы, можно посмотреть здесь:

Как защитить бахчу от болезней

Когда арбузы растут, их иммунитет ослабевает, и они могут подхватить опасную болезнь — фузариоз (когда растение внезапно вянет и засыхает). Чтобы этого не произошло, нужно:

Не сажать арбузы на одном и том же месте несколько лет подряд. Использовать полезные биопрепараты (например, триходерму), которые защищают корни от грибков. Не держать грядку постоянно влажной. В воде грибки размножаются мгновенно.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" — это практический украинский блог о тепличном хозяйстве и овощеводстве. Автор делится опытом выращивания томатов, кукурузы и рассады на продажу, выбирает устойчивые к болезням сорта и показывает технические нюансы ухода за теплицами. Контент ориентирован на помощь как новичкам, так и опытным хозяевам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред