Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

- Как избавиться от тли на розах
- Чем опрыскать розы от тли
Тля может за несколько дней испортить даже самые роскошные розы. Она поселяется на молодых побегах, высасывает соки, оставляет липкую медовую росу, из-за которой листья скручиваются, а цветы слабеют.
Главред расскажет, как защитить розы от тли простым домашним средством.
Откуда берется тля
Чаще всего тля появляется в конце весны или летом, когда тепло и сухо. Она особенно любит нежные молодые побеги роз, где легко добывать питательные соки. Первые признаки заражения — скрученные листья, деформация бутонов и липкий налет, пишет Deccoria.
Чем опрыскать розы от тли
Настой из крапивы
Возьмите примерно килограмм молодой крапивы, залейте десятью литрами воды и оставьте на ферментацию на 10-14 дней. Ежедневно перемешивайте настой, не закрывая емкость герметично. Для опрыскивания роз используйте разведение 1:20, такая концентрация поможет уменьшить количество зеленой и белой тли и одновременно укрепит растения.
Настой из тимьяна и орегано
По 20 г сушеного тимьяна и орегано залейте смесью из полулитра водки и полулитра воды, оставьте на сутки, затем процедите. Оставшиеся травы залейте кипятком, дайте остыть и соедините обе жидкости. Для опрыскивания используйте около 150 мл настоя на 2-3 литра воды. Рекомендуем наносить спрей тщательно — покрывайте все растение, особенно нижнюю сторону листьев, где тля прячется чаще всего.
Как правильно опрыскивать
Первое опрыскивание рекомендуем провести сразу после появления вредителей. Повторите процедуру через пять дней, а при массовом заражении даже через три. Лучше всего проводить обработку вечером, когда солнце уже не так активно, а пчелы не летают. Не опрыскивайте перед дождем или в жару.
Когда нужно действовать немедленно
Если тля уже охватила большую часть куста, не медлите. Срежьте наиболее пораженные побеги, а остальные тщательно обработайте настоем. Через несколько дней повторите процедуру.
Об источнике: Deccoria
Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.
Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.
Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.
