Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

Инна Ковенько
27 мая 2026, 20:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рассказываем, как быстро остановить распространение тли на розах и вернуть растениям здоровый вид.
Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии
Как избавиться от тли на розах – домашние средства без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как избавиться от тли на розах
  • Чем опрыскать розы от тли

Тля может за несколько дней испортить даже самые роскошные розы. Она поселяется на молодых побегах, высасывает соки, оставляет липкую медовую росу, из-за которой листья скручиваются, а цветы слабеют.

Главред расскажет, как защитить розы от тли простым домашним средством.

видео дня

Откуда берется тля

Чаще всего тля появляется в конце весны или летом, когда тепло и сухо. Она особенно любит нежные молодые побеги роз, где легко добывать питательные соки. Первые признаки заражения — скрученные листья, деформация бутонов и липкий налет, пишет Deccoria.

Чем опрыскать розы от тли

Настой из крапивы

Возьмите примерно килограмм молодой крапивы, залейте десятью литрами воды и оставьте на ферментацию на 10-14 дней. Ежедневно перемешивайте настой, не закрывая емкость герметично. Для опрыскивания роз используйте разведение 1:20, такая концентрация поможет уменьшить количество зеленой и белой тли и одновременно укрепит растения.

Настой из тимьяна и орегано

По 20 г сушеного тимьяна и орегано залейте смесью из полулитра водки и полулитра воды, оставьте на сутки, затем процедите. Оставшиеся травы залейте кипятком, дайте остыть и соедините обе жидкости. Для опрыскивания используйте около 150 мл настоя на 2-3 литра воды. Рекомендуем наносить спрей тщательно — покрывайте все растение, особенно нижнюю сторону листьев, где тля прячется чаще всего.

Как правильно опрыскивать

Первое опрыскивание рекомендуем провести сразу после появления вредителей. Повторите процедуру через пять дней, а при массовом заражении даже через три. Лучше всего проводить обработку вечером, когда солнце уже не так активно, а пчелы не летают. Не опрыскивайте перед дождем или в жару.

Когда нужно действовать немедленно

Если тля уже охватила большую часть куста, не медлите. Срежьте наиболее пораженные побеги, а остальные тщательно обработайте настоем. Через несколько дней повторите процедуру.

Натуральные средства против муравьев
Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от тли на розах народными методами:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы розы вредители
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

21:13Украина
Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

20:44Война
Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

Последние новости

21:13

В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

21:11

Слово "понарошку" употребляют неправильно — как следует говорить на украинскомВидео

21:11

Тля и грибок исчезнут за сутки: чем опрыскать овощи

20:44

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

20:29

Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
20:13

Жизнь четырех знаков зодиака внезапно улучшится – кто среди счастливчиков

20:09

Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в автоВидео

19:33

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говоритВидео

19:19

Украинцы массово "сели" на один вид мяса — что будет с ценами в ближайшее время

Реклама
19:11

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:10

Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

19:10

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремлямнение

18:59

Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

18:37

Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

18:30

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:28

Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

18:26

Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

18:20

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

18:11

Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

Реклама
18:06

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

18:05

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентиляторомВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

16:54

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средстваВидео

16:16

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

16:15

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

16:15

Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой

16:11

Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

15:51

Целый остров продают за "копейки", но покупателей ждет сюрприз

15:31

Известный украинский актер потерял жену: что произошло

15:19

Можно ли передаривать подарки — священник разъяснил все нюансыВидео

14:49

"Полстраны бухает": пьяная Волочкова набросилась на россиян

Реклама
14:48

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

14:41

Люди с высоким IQ часто могут хранить дома вещи, которые удивляют ученых

14:24

Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно политьВидео

14:08

Помидоры "взорвутся" урожаем: какое простое действие резко усиливает плодоношение

14:06

Гороскоп на завтра, 28 мая: Ракам — ловушка, Тельцам — захватывающая ситуация

13:59

"Скорее всего": банкир предупредил об изменениях на валютном рынке Украины в июне

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

13:50

Юрий Горбунов оказался под капельницами: что случилось

13:30

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не такВидео

13:25

Рецепт домашнего мороженого из двух ингредиентов - на вкус просто фантастика

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять