Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

Рассказываем, как быстро остановить распространение тли на розах и вернуть растениям здоровый вид.

https://glavred.info/sad-ogorod/tlya-ischeznet-mgnovenno-kak-spasti-rozy-ot-nashestviya-nasekomyh-bez-himii-10768274.html Ссылка скопирована

Как избавиться от тли на розах – домашние средства без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Как избавиться от тли на розах

Чем опрыскать розы от тли

Тля может за несколько дней испортить даже самые роскошные розы. Она поселяется на молодых побегах, высасывает соки, оставляет липкую медовую росу, из-за которой листья скручиваются, а цветы слабеют.

Главред расскажет, как защитить розы от тли простым домашним средством.

видео дня

Откуда берется тля

Чаще всего тля появляется в конце весны или летом, когда тепло и сухо. Она особенно любит нежные молодые побеги роз, где легко добывать питательные соки. Первые признаки заражения — скрученные листья, деформация бутонов и липкий налет, пишет Deccoria.

Чем опрыскать розы от тли

Настой из крапивы

Возьмите примерно килограмм молодой крапивы, залейте десятью литрами воды и оставьте на ферментацию на 10-14 дней. Ежедневно перемешивайте настой, не закрывая емкость герметично. Для опрыскивания роз используйте разведение 1:20, такая концентрация поможет уменьшить количество зеленой и белой тли и одновременно укрепит растения.

Настой из тимьяна и орегано

По 20 г сушеного тимьяна и орегано залейте смесью из полулитра водки и полулитра воды, оставьте на сутки, затем процедите. Оставшиеся травы залейте кипятком, дайте остыть и соедините обе жидкости. Для опрыскивания используйте около 150 мл настоя на 2-3 литра воды. Рекомендуем наносить спрей тщательно — покрывайте все растение, особенно нижнюю сторону листьев, где тля прячется чаще всего.

Как правильно опрыскивать

Первое опрыскивание рекомендуем провести сразу после появления вредителей. Повторите процедуру через пять дней, а при массовом заражении даже через три. Лучше всего проводить обработку вечером, когда солнце уже не так активно, а пчелы не летают. Не опрыскивайте перед дождем или в жару.

Когда нужно действовать немедленно

Если тля уже охватила большую часть куста, не медлите. Срежьте наиболее пораженные побеги, а остальные тщательно обработайте настоем. Через несколько дней повторите процедуру.

Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от тли на розах народными методами:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред