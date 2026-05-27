Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

Мужчина страдал от редкого заболевания - бокового склероза.

Умер звезда сериала "Эмили в Париже" / Коллаж Главред, фото Instagram/pierredeny.off

Звезда сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени скончался после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Ему было 69 лет.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Пьера Дени, которая произошла в этот понедельник после внезапной и тяжелой формы БАС", — написали дочери актера в заявлении, которых цитирует Page Six.

Дени, как известно, снимался в третьем и четвертом сезонах популярного сериала Netflix.

Он играл Луи де Леона, генерального директора вымышленного модного гиганта JVMA.

Лили Коллинз, исполнительница главной роли, на прошлой неделе объявила о начале съемок шестого — и заключительного — сезона сериала.

"Иииии мы вернулись — в последний раз. "Эмили в Париже" отправляется в Грецию (и, конечно же, во Францию) для последнего, эпического приключения. Давайте сделаем этот сезон самым невероятным и особенным!" — написала она в Instagram.

Актриса и ее коллеги по съемочной площадке пока никак не отреагировали на смерть Дени.

Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз) Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.

