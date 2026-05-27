Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

Кратко:
- От какой болезни умер актер
- Где он снимался
Звезда сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени скончался после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Ему было 69 лет.
"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Пьера Дени, которая произошла в этот понедельник после внезапной и тяжелой формы БАС", — написали дочери актера в заявлении, которых цитирует Page Six.
Дени, как известно, снимался в третьем и четвертом сезонах популярного сериала Netflix.
Он играл Луи де Леона, генерального директора вымышленного модного гиганта JVMA.
Лили Коллинз, исполнительница главной роли, на прошлой неделе объявила о начале съемок шестого — и заключительного — сезона сериала.
"Иииии мы вернулись — в последний раз. "Эмили в Париже" отправляется в Грецию (и, конечно же, во Францию) для последнего, эпического приключения. Давайте сделаем этот сезон самым невероятным и особенным!" — написала она в Instagram.
Актриса и ее коллеги по съемочной площадке пока никак не отреагировали на смерть Дени.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Дмитрий Оскин переживает семейную трагедию - у него умерла супруга Лика. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий и актер Петр Мага.
Ранее также росСМИ решили вспомнить о браке Варум, а также о том, как ей изменял ее муж - Агутин Леонид.
Вас также может заинтересовать:
- Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"
- Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно
- Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре
Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз)
Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред