Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно полить

Сергей Кущ
27 мая 2026, 14:24
Чаще всего проблема связана с ошибками ухода или нехваткой питания.
Лучшее удобрение для крупного лука
Лучшее удобрение для крупного лука

Читайте в материале:

  • Почему у лука желтеет и сохнет перо
  • Чем подкормить лук для крупных луковиц
  • Когда и как правильно вносить удобрения

Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда уже в начале лета зелень лука начинает желтеть и сохнуть. Это тревожный сигнал, ведь в норме перо должно оставаться сочным и зеленым почти до середины сезона. Опытные огородники уверяют: спасти урожай помогает правильная подкормка лука в июне.

Именно в этот период формируются крупные и крепкие луковицы, поэтому растения особенно нуждаются в питательных веществах.

Почему желтеет зелень лука

Лук считается довольно неприхотливой культурой, поэтому пожелтение пера без причины происходит редко. Чаще всего проблема связана с ошибками ухода или нехваткой питания.

Основные причины, почему желтеет лук:

  • недостаток питательных веществ;
  • слишком кислая почва;
  • засуха;
  • повреждение после заморозков;
  • густые посадки;
  • сорняки;
  • вредители и грибковые болезни.

Также на состояние растения сильно влияет неправильный полив. Специалисты советуют поливать лук умеренно и не мочить листья.

Чем подкормить лук в июне

В начале сезона лук активно нуждается в азоте, однако в июне ситуация меняется. В это время культуре особенно необходимы калий и фосфор.

Фосфор помогает:

  • укрепить корневую систему;
  • ускорить созревание луковиц.
  • Калий отвечает за:
  • сочность;
  • плотность;
  • вкус;
  • устойчивость к болезням.

Кроме того, для хорошего урожая важны кальций и сера.

Что делать, чтобы лук не стрелковался
Что делать, чтобы лук не стрелковался

Лучшее удобрение для крупного лука

Садоводы уже много лет используют простую натуральную подкормку, которая помогает вырастить большие луковицы и сохранить зелень ярко-зеленой, пишет deccoria.

Для приготовления удобрения понадобятся:

  • 500 г древесной золы;
  • 500 г доломита;
  • 50 г монокалийфосфата;
  • 50 г гранулированного навоза;
  • 50 литров воды.

Все компоненты тщательно смешивают. Перед подкормкой грядку сначала поливают обычной водой, а затем вносят готовый раствор.

На одну среднюю грядку длиной 2–3 метра обычно хватает около 10 литров удобрения.

Как правильно подкармливать лук

Эксперты советуют проводить подкормку в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь растения.

Также важно помнить:

  • не перекармливать лук азотом летом;
  • рыхлить почву между рядами;
  • вовремя удалять сорняки;
  • следить за вредителями.

Если лук пострадал от весенних заморозков, переживать не стоит — культура обычно быстро восстанавливается.

Когда повторять подкормку

Для хорошего урожая подкормку можно повторить примерно через месяц. Однако специалисты предупреждают: в последний раз удобрения вносят минимум за 3–4 недели до уборки урожая.

Это помогает получить плотные, крупные и хорошо хранящиеся луковицы.

Смотрите видео о том, почему желтеет лук:

