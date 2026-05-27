Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно полить

Лучшее удобрение для крупного лука

Почему у лука желтеет и сохнет перо

Чем подкормить лук для крупных луковиц

Когда и как правильно вносить удобрения

Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда уже в начале лета зелень лука начинает желтеть и сохнуть. Это тревожный сигнал, ведь в норме перо должно оставаться сочным и зеленым почти до середины сезона. Опытные огородники уверяют: спасти урожай помогает правильная подкормка лука в июне.

Именно в этот период формируются крупные и крепкие луковицы, поэтому растения особенно нуждаются в питательных веществах.

Почему желтеет зелень лука

Лук считается довольно неприхотливой культурой, поэтому пожелтение пера без причины происходит редко. Чаще всего проблема связана с ошибками ухода или нехваткой питания.

Основные причины, почему желтеет лук:

недостаток питательных веществ;

слишком кислая почва;

засуха;

повреждение после заморозков;

густые посадки;

сорняки;

вредители и грибковые болезни.

Также на состояние растения сильно влияет неправильный полив. Специалисты советуют поливать лук умеренно и не мочить листья.

Чем подкормить лук в июне

В начале сезона лук активно нуждается в азоте, однако в июне ситуация меняется. В это время культуре особенно необходимы калий и фосфор.

Фосфор помогает:

укрепить корневую систему;

ускорить созревание луковиц.

Калий отвечает за:

сочность;

плотность;

вкус;

устойчивость к болезням.

Кроме того, для хорошего урожая важны кальций и сера.

Что делать, чтобы лук не стрелковался

Лучшее удобрение для крупного лука

Садоводы уже много лет используют простую натуральную подкормку, которая помогает вырастить большие луковицы и сохранить зелень ярко-зеленой, пишет deccoria.

Для приготовления удобрения понадобятся:

500 г древесной золы;

500 г доломита;

50 г монокалийфосфата;

50 г гранулированного навоза;

50 литров воды.

Все компоненты тщательно смешивают. Перед подкормкой грядку сначала поливают обычной водой, а затем вносят готовый раствор.

На одну среднюю грядку длиной 2–3 метра обычно хватает около 10 литров удобрения.

Как правильно подкармливать лук

Эксперты советуют проводить подкормку в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь растения.

Также важно помнить:

не перекармливать лук азотом летом;

рыхлить почву между рядами;

вовремя удалять сорняки;

следить за вредителями.

Если лук пострадал от весенних заморозков, переживать не стоит — культура обычно быстро восстанавливается.

Когда повторять подкормку

Для хорошего урожая подкормку можно повторить примерно через месяц. Однако специалисты предупреждают: в последний раз удобрения вносят минимум за 3–4 недели до уборки урожая.

Это помогает получить плотные, крупные и хорошо хранящиеся луковицы.

О ресурсе: Deccoria Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

