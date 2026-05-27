Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно полить

Читайте в материале:
- Почему у лука желтеет и сохнет перо
- Чем подкормить лук для крупных луковиц
- Когда и как правильно вносить удобрения
Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда уже в начале лета зелень лука начинает желтеть и сохнуть. Это тревожный сигнал, ведь в норме перо должно оставаться сочным и зеленым почти до середины сезона. Опытные огородники уверяют: спасти урожай помогает правильная подкормка лука в июне.
Именно в этот период формируются крупные и крепкие луковицы, поэтому растения особенно нуждаются в питательных веществах.
Почему желтеет зелень лука
Лук считается довольно неприхотливой культурой, поэтому пожелтение пера без причины происходит редко. Чаще всего проблема связана с ошибками ухода или нехваткой питания.
Основные причины, почему желтеет лук:
- недостаток питательных веществ;
- слишком кислая почва;
- засуха;
- повреждение после заморозков;
- густые посадки;
- сорняки;
- вредители и грибковые болезни.
Также на состояние растения сильно влияет неправильный полив. Специалисты советуют поливать лук умеренно и не мочить листья.
Чем подкормить лук в июне
В начале сезона лук активно нуждается в азоте, однако в июне ситуация меняется. В это время культуре особенно необходимы калий и фосфор.
Фосфор помогает:
- укрепить корневую систему;
- ускорить созревание луковиц.
- Калий отвечает за:
- сочность;
- плотность;
- вкус;
- устойчивость к болезням.
Кроме того, для хорошего урожая важны кальций и сера.
Лучшее удобрение для крупного лука
Садоводы уже много лет используют простую натуральную подкормку, которая помогает вырастить большие луковицы и сохранить зелень ярко-зеленой, пишет deccoria.
Для приготовления удобрения понадобятся:
- 500 г древесной золы;
- 500 г доломита;
- 50 г монокалийфосфата;
- 50 г гранулированного навоза;
- 50 литров воды.
Все компоненты тщательно смешивают. Перед подкормкой грядку сначала поливают обычной водой, а затем вносят готовый раствор.
На одну среднюю грядку длиной 2–3 метра обычно хватает около 10 литров удобрения.
Как правильно подкармливать лук
Эксперты советуют проводить подкормку в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь растения.
Также важно помнить:
- не перекармливать лук азотом летом;
- рыхлить почву между рядами;
- вовремя удалять сорняки;
- следить за вредителями.
Если лук пострадал от весенних заморозков, переживать не стоит — культура обычно быстро восстанавливается.
Когда повторять подкормку
Для хорошего урожая подкормку можно повторить примерно через месяц. Однако специалисты предупреждают: в последний раз удобрения вносят минимум за 3–4 недели до уборки урожая.
Это помогает получить плотные, крупные и хорошо хранящиеся луковицы.
