Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

https://glavred.info/sad-ogorod/zhovte-pir-ya-chasniku-ta-cibuli-stane-zelenim-za-dva-dni-chim-dostatno-politi-roslini-10758095.html Ссылка скопирована

Почему на самом деле желтеют листья чеснока и лука

Вы узнаете:

Почему на самом деле желтеют перья чеснока и лука

Что делать, чтобы растения восстановили здоровый цвет

видео дня

Желтые перья на грядках — первый сигнал о том, что растения испытывают стресс и нуждаются в помощи. Специалисты объясняют, что когда лук и чеснок внезапно теряют зеленый цвет, это почти всегда означает недостаток азота или проблемы с условиями выращивания.

К счастью, существует простое средство, способное восстановить растения буквально за несколько дней. Об этом пишет ТСН.

Почему желтеют листья

Пожелтение чаще всего связано с дефицитом азота — элемента, отвечающего за сочный зеленый цвет и быстрый рост листьев. Но это не единственная причина. На состояние растений влияют:

холодная почва;

недостаток влаги;

слабая корневая система;

уплотненная почва, которая плохо пропускает воздух;

вредители, повреждающие корешки.

Все эти факторы растение "показывает" именно через изменение цвета листьев.

Какой раствор помогает вернуть зеленый цвет

Самым эффективным средством огородники называют раствор на основе нашатырного спирта. В нем содержится легкодоступный азот, который быстро усваивается луком и чесноком.

Для приготовления потребуется:

1 столовая ложка нашатырного спирта;

10 литров воды.

Раствор следует хорошо перемешать и использовать только на влажной почве, чтобы избежать ожога корней. Подкормку вносят под корень, не попадая на листья.

Когда ждать результат

Уже через 1–2 дня перья начинают зеленеть, а ещё через несколько дней становятся более крепкими и упругими. Дополнительный бонус — нашатырный спирт частично отпугивает вредителей, что снижает риск повторного пожелтения.

Огородники отмечают, что важно не превышать концентрацию и не вносить удобрения слишком часто, чтобы не навредить растениям.

Смотрите видео о том, почему желтеет чеснок и как этому предотвратить:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред