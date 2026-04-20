Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Вы узнаете:
- Почему на самом деле желтеют перья чеснока и лука
- Что делать, чтобы растения восстановили здоровый цвет
Желтые перья на грядках — первый сигнал о том, что растения испытывают стресс и нуждаются в помощи. Специалисты объясняют, что когда лук и чеснок внезапно теряют зеленый цвет, это почти всегда означает недостаток азота или проблемы с условиями выращивания.
К счастью, существует простое средство, способное восстановить растения буквально за несколько дней.
Почему желтеют листья
Пожелтение чаще всего связано с дефицитом азота — элемента, отвечающего за сочный зеленый цвет и быстрый рост листьев. Но это не единственная причина. На состояние растений влияют:
- холодная почва;
- недостаток влаги;
- слабая корневая система;
- уплотненная почва, которая плохо пропускает воздух;
- вредители, повреждающие корешки.
Все эти факторы растение "показывает" именно через изменение цвета листьев.
Какой раствор помогает вернуть зеленый цвет
Самым эффективным средством огородники называют раствор на основе нашатырного спирта. В нем содержится легкодоступный азот, который быстро усваивается луком и чесноком.
Для приготовления потребуется:
- 1 столовая ложка нашатырного спирта;
- 10 литров воды.
Раствор следует хорошо перемешать и использовать только на влажной почве, чтобы избежать ожога корней. Подкормку вносят под корень, не попадая на листья.
Когда ждать результат
Уже через 1–2 дня перья начинают зеленеть, а ещё через несколько дней становятся более крепкими и упругими. Дополнительный бонус — нашатырный спирт частично отпугивает вредителей, что снижает риск повторного пожелтения.
Огородники отмечают, что важно не превышать концентрацию и не вносить удобрения слишком часто, чтобы не навредить растениям.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
