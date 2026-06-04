Хозяйка выпустила собаку посреди ночи, а потом поняла свою ошибку

Ночной поход домашнего питомца в туалет закончился неожиданно. Усталость хозяйки привела к ситуации, которая растрогала пользователей сети.

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Собака разбудила свою хозяйку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@tabnottabby

Вы узнаете:

Как усталость привела к досадной ошибке среди ночи

Почему собака не смогла попасть домой самостоятельно

Что показали записи с камер наблюдения

Уставшая после напряженной рабочей недели хозяйка случайно оставила своего питомца на улице и вспомнила об этом только утром.

Жительница США Табита Доепель рассказала, что после семи дней работы подряд легла спать совершенно измотанной. Около трех часов ночи ее собака по кличке Уэнсдей, помесь бульдога и питбуля, начала проситься на улицу. Она поделилась историей в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Обычно питомца выпускает муж Табиты, однако в этот раз собака разбудила именно хозяйку. Женщина, находясь практически в полусне, открыла дверь, выпустила Уэнсдей во двор и сразу вернулась в постель.

Что произошло после ночной прогулки

Как позже выяснилось, хозяйка настолько устала, что попросту забыла впустить собаку обратно. Уэнсдей осталась на улице и несколько часов пыталась привлечь внимание хозяев.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, что собака сидела возле двери, скулила и даже пыталась шуметь, надеясь, что кто-нибудь ее услышит. Однако помочь ей смог только муж Табиты, который проснулся около шести утра и впустил питомца домой.

Собака осталась на улице и несколько часов пыталась привлечь внимание хозяев / Фото: tiktok.com/@tabnottabby

Видео с камер наблюдения хозяйка опубликовала в TikTok. Ролик быстро набрал популярность и вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

Реакция хозяйки и пользователей сети

После просмотра записи Табита призналась, что почувствовала себя крайне виноватой. По ее словам, она даже не помнит, как вернулась в кровать после того, как выпустила собаку.

Женщина рассказала, что никогда раньше не слышала от Уэнсдей такого жалобного воя.

Многие пользователи TikTok поддержали хозяйку и отметили, что подобные ошибки могут случиться с каждым человеком, особенно после сильного переутомления. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее за невнимательность.

Смотрите в видео о том, как собака пыталась привлечь внимание хозяев:

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

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TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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