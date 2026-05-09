Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь

Брошенная собака по кличке Беверли, которую раньше держали в клетке, теперь не отходит от нового хозяина и вновь учится доверять людям.

Собака раньше жила в металлической клетке

Спасенная собака породы французского бульдога, которая раньше жила в металлической клетке и была брошена после проблем со здоровьем, растрогала пользователей соцсетей своим новым счастливым образом жизни.

Теперь собака по кличке Беверли буквально не отходит от своего хозяина и превратилась в настоящую "папину любимицу". Историей домашнего животного поделились в Instagram пользовательница под ником @pardonthyfrench.

В видео показано, как хозяин отдыхает на диване вместе с собакой, которая уютно устроилась у него на коленях. Мужчина сначала пытается поработать за ноутбуком, но быстро откладывает его в сторону, чтобы полностью посвятить время питомице.

Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки, посчитав ее "непригодной".

Некоторое время животное провело в клетке, прежде чем оказался в новом доме.

Теперь Беверли постепенно учится доверять людям и наслаждаться обычной домашней жизнью. На кадрах видно, как собака внимательно смотрит на хозяина, пока тот гладит ее медленными успокаивающими движениями. Пользователи сети признались, что именно такие истории возвращают веру в доброту.

Ролик с преображением собаки быстро стал вирусным и набрал более 45 тысяч лайков.

Многие зрители признались, что не смогли сдержать эмоций после просмотра.

"Тише, начинается наше любимое шоу", - пошутил один из пользователей.

Другие комментаторы написали, что животным на самом деле нужны только безопасность, забота и любовь.

Сейчас Беверли живет совсем другой жизнью. Вместо тесной клетки у нее есть мягкий диван, объятия хозяина и постоянное внимание. Пользователи сети уверены, что собака наконец-то поняла, что ее действительно любят.

Смотрите в видео о том, как собака прерывает работу своего нового хозяина, чтобы получить объятия:

О профиле в Instagram: pardonthyfrench Pardon Thy French — популярный Instagram-аккаунт о спасенных животных и жизни французских бульдогов. Авторы публикуют трогательные истории о реабилитации собак после тяжелых условий, показывая их адаптацию к новой жизни и отношения с хозяевами.

