Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

Анна Ярославская
9 мая 2026, 10:40
Морковь идеально подходит для выращивания вместе с морозостойкой зеленью, когда для большинства других овощей слишком холодно.
Морковь
С чем сажать морковь, чтобы корнеплоды были крупнее и вкуснее? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему картофель и морковь считаются плохими соседями на грядке
  • Как правильно создать буферную зону между томатами и корнеплодами
  • Помогает ли совместная посадка с редисом удержать влагу в почве

Морковь считается неприхотливой культурой, но даже она лучше растет рядом с одними растениями и хуже — рядом с другими. Правильное соседство на грядке помогает защитить корнеплоды от вредителей, улучшить вкус и повысить урожайность. А вот неудачно подобранные соседи могут замедлить рост моркови и спровоцировать болезни.

Главред разобрался, что хорошо растёт рядом с морковкой и какое соседство не любит морковь.

"Я предпочитаю выращивать вместе с морковью травы и быстрорастущую зелень для салатов. Таким образом, я могу собирать вкусные листья, пока морковь растет (потому что корни всегда формируются дольше). Также отличная идея — посадить рядом с морковью цветы, чтобы привлечь множество полезных насекомых", - рассказала садовод и автор проекта Gardenary Николь Бёрк.

Что любит морковь

Морковь любит прохладную погоду (температура от 7 до 24 градусов Цельсия) и не боится заморозков. Более того, её корнеплоды становятся более сладкими при лёгком похолодании. Именно поэтому морковь можно сажать рядом с другими морозостойкими и морозоустойчивыми растениями, такими как капуста, листовая капуста и мангольд, ещё до того, как пройдут последние заморозки весной и ещё долго после первых заморозков осенью.

Для хорошего формирования корневой системы моркови необходимо около шеасти часов прямого солнечного света в день. Следует избегать выращивания моркови в тени более высоких растений, таких как перец или капуста. Возможно, морковь и будет расти в тени, но большая часть роста будет происходить над землей, а не под землей, как нам нужно.

Для достижения наилучших результатов избегайте внесения удобрений с высоким содержанием азота в те участки сада, где вы выращиваете морковь. Слишком много азота приведет к тому, что у моркови будет много зеленой ботвы и очень маленькие корни. Именно фосфор и калий, добавленные на ранних стадиях роста моркови, будут способствовать формированию толстых корней.

На ранних стадиях роста корнеплодам требуется много воды. Морковь прорастает очень медленно (иногда до двух недель), и в течение этого времени нельзя допускать пересыхания семян. Если на той же грядке растут листовые овощи, им полив совсем не повредит, что делает их идеальными соседями.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Что хорошо растёт рядом с морковкой

"Мне нравится выращивать морковь вместе с листовой зеленью, такой как салат, шпинат, руккола, капуста кале, белокочанная капуста, горчичная зелень и мангольд. Все эти растения любят короткий световой день, прохладную температуру и много влаги", - рассказала Николь Бёрк.

Мелкие листовые овощи, такие как салат и шпинат, имеют корневую систему, дополняющую корневую систему моркови, что позволяет более эффективно использовать пространство для выращивания. По сути, морковь растет в основном под землей, в то время как эти листовые овощи растут в основном над землей. Это означает, что их неглубокие корни не будут мешать стержневым корням моркови, а их пышная листва помогает удерживать влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Морковь идеально подходит для выращивания вместе с морозостойкой зеленью, когда для большинства других овощей слишком холодно. Вы можете подготовить грядку с морковью и шпинатом задолго до последних весенних заморозков.

Лучшие соседи для моркови

Лучше всего выращивать на одной грядке с морковью горох, поскольку у них схожие температурные предпочтения. Горох, как и морковь, можно высаживать, как только почва станет пригодной для обработки весной.

Другие плодовые растения, такие как огурцы, помидоры и перец, хорошо растут вместе с морковью, но обычно они будут находиться на одной грядке только во время перехода от прохладного сезона к теплому и наоборот.

Луковые — это хорошие растения-компаньоны практически для всего, что вы захотите вырастить в саду, включая морковь.

"Я всегда рекомендую сажать рядом с морковью и листовой зеленью шнитт-лук, чеснок, репчатый лук, лук-порей или шалот. Причина в том, что эти представители семейства луковых обладают сильным запахом, отпугивающим вредителей, таких как тля и морковная муха. Шнитт-лук улучшает вкус моркови, растущей поблизости. У шнитт-лука и зеленого лука неглубокие корни, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что подземные луковицы будут конкурировать с корнями моркови", - добавила садовод.

Чтобы привлечь полезных насекомых, стоит посадить цветы на каждую грядку. Хорошо переносят прохладную погоду календула, ромашка и анютины глазки. После того, как пройдут последние заморозки весной, вы также можете добавить красивые настурции и бархатцы на грядку с морковью. Бархатцы известны своей способностью отпугивать широкий спектр садовых вредителей, включая нематод, тлю и белокрылок.

Можно ли выращивать морковь и редис вместе?

Некоторые садоводы считают, что морковь и редис хорошо растут вместе. Суть в том, что редис прорастает гораздо быстрее, чем морковь. Зелень редиса будет затенять почву и предотвращать её пересыхание в критический период, когда нежные ростки моркови пытаются пробиться на поверхность. К тому времени, когда корнеплодам моркови понадобится место для роста, более быстрорастущий редис уже будет готов к сбору урожая.

"Мне казалось, что это очень логично, но в моем саду это не сработало. Ботва редиса выросла настолько большой, что слишком рано затенила морковь. В итоге я получила отличный урожай редиса, но морковь, к сожалению, так и не оправилась от пребывания в тени своих соседей. Урок усвоен. Теперь я сажаю каждую морковь отдельно на своей грядке или оставляю их на некотором расстоянии друг от друга в саду, чтобы морковь не недополучала необходимого для быстрого роста солнечного света", - поделилась своим опытом Николь.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Можно ли выращивать морковь рядом с помидорами?

Морковь и помидоры — неплохие соседи на грядке, если помнить о двух вещах.

Первое, что нужно сделать, это посадить растения, создающие буферную зону между морковью и помидорами. Корни томатов могут замедлить рост корня моркови. В качестве буферных зон отлично подойдут растения среднего размера, такие как горчичная зелень, листовая капуста, кудрявая капуста и мангольд.

Во-вторых, эти растения предпочитают разные температурные диапазоны. Морковь любит прохладу, а помидоры — теплые и солнечные дни. Обычно они делят одно и то же место только весной, когда вы ждете, пока морковь созреет для сбора урожая, и высаживаете рассаду помидоров. А затем снова в конце лета или осенью, когда помидоры созревают, и вы высеваете семена моркови, готовясь к понижению температуры.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Можно ли сажать морковь и сельдерей вместе?

Морковь относится к тому же семейству, что и сельдерей. Это семейство зонтичных, к которому также относятся укроп, кинза и петрушка. Некоторые садоводы считают, что сажать представителей этого семейства рядом друг с другом категорически не рекомендуется. Проблема в том, что все они могут привлекать одних и тех же вредителей, а именно - морковную муху.

"Моё мнение таково: просто убедитесь, что вокруг них много других растений из других семейств", - посоветовала садовод.

Хорошо ли растут вместе морковь и картофель?

Эти растения не очень хорошо уживаются друг с другом. Как и моркови, картофелю нужно много фосфора и калия, чтобы образовались все полезные вещества под землёй. Это означает, что они могут конкурировать за необходимые питательные вещества в почве, что может повлиять на один из них.

Эти две культуры лучше выращивать в совершенно разных местах. Морковь любит рыхлую почву, а картофель неприхотлив, добавила Николь.

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

