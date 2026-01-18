После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественники

Вы узнаете:
- После каких культур лучше сажать морковь
- Как ухаживать за морковью
Чтобы получить стабильный и высокий урожай, важно учитывать правила севооборота. Морковь чувствительна к истощению почвы и болезням, поэтому вопрос после чего посадить морковь на следующий год остается актуальным для огородников по всей Украине.
Почему важно соблюдать севооборот
Морковь нельзя выращивать на одном и том же месте ежегодно. Специалисты предупреждают: сажать морковь на прежнем участке допустимо не ранее чем через 3 года. В противном случае резко возрастает риск поражения корнеплодов вредителями и болезнями, а также снижается урожайность, пишет luckyseed.
После каких культур лучше сажать морковь
Эксперты выделяют ряд культур, после которых почва остается благоприятной для выращивания моркови. Лучшие предшественники:
- кабачки;
- тыква;
- арбузы;
- лук;
- картофель;
- баклажаны.
Эти растения не истощают грунт так сильно и не имеют общих с морковью болезней, что делает их оптимальным вариантом в севообороте.
Подготовка почвы под морковь
Независимо от того, после какой культуры высаживается морковь, почву следует готовить заранее. Подготовка включает:
- очистку грядки от растительных остатков;
- перекопку на глубину 30–40 см;
- внесение перегноя (2 ведра на 1 м²);
- добавление суперфосфата (½ столовой ложки на 1 м²).
Минеральные удобрения можно заменить древесной золой — 1 стакан на квадратный метр. Она особенно полезна на кислых почвах. Также рекомендуется добавлять опилки для разрыхления грунта. А вот свежий навоз перед посадкой моркови использовать нельзя.
Особенности посадки моркови
При посеве важно соблюдать агротехнические правила:
- использовать только сухие семена;
- делать борозды глубиной не менее 5 см;
- расстояние между рядами — около 25 см;
- при подзимней посадке увеличивать количество семян на 20–30%.
Для удобства разметки весной грядки часто присыпают опилками, а рядом высевают редис — он помогает быстро определить расположение рядков.
Уход за морковью весной
После зимы морковь требует стандартного ухода, который включает:
- рыхление почвы;
- прореживание всходов;
- при необходимости — подкормку;
- укрытие грядок парником в холодную погоду.
В климатических условиях Украины морковь, посаженная весной, обычно созревает уже к середине июня.
Смотрите видео о том, как быстро и просто посеять морковь:
Вам может быть интересно:
- Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения
- До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делать
- Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тени
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред