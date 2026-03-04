Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные сроки

Эксперт объяснил, когда оптимально проводить обрезку, чтобы ветки быстро заживали.

Как ранняя обрезка может вызвать болезни деревьев и потерю урожая / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда лучше всего проводить весеннюю обрезку деревьев

Как правильно обрабатывать срезы для защиты сада

Почему не стоит подражать промышленным садам

Несмотря на календарный старт весны и ощутимое дневное потепление, специалисты не советуют спешить с обрезкой плодовых деревьев. Преждевременные работы в саду могут обернуться болезнями растений и потерей урожая уже в следующем сезоне.

Главред решил рассказать, когда на самом деле безопасно обрезать плодовые деревья весной.

Главной угрозой остаются ночные морозы. При минусовой температуре свежая рана на ветке становится уязвимой, а влага в тканях дерева может вызвать их разрыв. В результате растение ослабевает и становится более восприимчивым к инфекциям.

"Открытая рана на ветке при минусовой температуре становится входными воротами для грибков и бактерий, которые активизируются во время дневных оттепелей", — пояснил эксперт, автор ютуб-канала "Корисне TV".

Оптимальное время для весенней обрезки

По его словам, в таких условиях не формируется естественный защитный слой — каллус, из-за чего срез не заживает должным образом. Древесина вокруг повреждения постепенно отмирает и отслаивается.

Оптимальным периодом для обрезки специалист называет промежуток со середины марта до середины апреля, когда дневная температура стабильно держится в пределах +5...+10 градусов.

Как правильно обрабатывать срезы

Особое внимание садоводам советуют уделить обработке срезов. Традиционный садовый вар, который десятилетиями использовали на приусадебных участках, сейчас все чаще критикуют. Он образует герметичную пленку, под которой скапливается влага, что может вызвать гниение.

Вместо этого специалисты рекомендуют замазки на водной основе, которые позволяют тканям "дышать" и способствуют более быстрому восстановлению. В этот период солнечный свет дополнительно работает как природный антисептик — подсушивает рану и уменьшает риск развития болезнетворных микроорганизмов.

Почему не стоит подражать промышленным садам

"Не стоит ориентироваться на опыт промышленных садов, где обрезка длится почти целый год", — предостерегает садовник.

Он объясняет, что в крупных агрокомплексах деревья часто рассматривают как расходный материал и поддерживают их состояние интенсивными подкормками и фунгицидами для быстрой получения прибыли.

Для владельцев частных участков, которые стремятся к долговечности сада и экологически чистым плодам, важно соблюдать естественные циклы развития растений. Правильно проведенная весенняя обрезка не только формирует крону, но и способствует закладке плодовых почек на следующий сезон, обеспечивая стабильный урожай на протяжении многих лет.

Когда лучше делать весеннюю обрезку сада — смотрите в видео.

