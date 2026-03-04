Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфара

Украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как правильно провести ритуал от негатива в собственном доме.

Ритуал с булавкой от негатива / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Что узнаете:

Как защитить дом от негатива

Куда нужно прицепить булавку

Если вы чувствуете, что в вашей жизни началась "черная полоса" и все валится из рук, возможно, на вас влияет негативная энергетика, накопившаяся в доме. Замечали ли вы, что после прихода гостей в вашей жизни появляется больше проблем?

Но выход есть. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, как защитить себя и свой дом от негатива. В этом поможет старый бабушкин метод, утверждает он.

Как защитить себя от негатива

Для того, чтобы в вашей жизни царил только позитив, а негативная энергетика обходила дом стороной, нужно провести один простой ритуал. Для этого вам понадобится обычная булавка.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Нужно взять булавку и приколоть ее к шторе. При этом нужно произносить такое заклинание:

"Дом защищаю - счастье призываю! Да будет так!"

Смотрите видео о ритуале с булавкой:

Ранее Главред рассказывал о том, может ли булавка на самом деле защитить от порчи. Украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, куда именно нужно прикалывать булавки, чтобы они действовали и приносили счастье.

Также мольфар рассказывал о простом ритуале с солью. Мольфар обещает, что после этого ритуала ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Однако все нужно сделать правильно.

