Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфара

Иногда нам кажется, что нас сглазили. Из рук все выпадает, финансовые возможности ухудшаются, приходят болезни и неприятности — как будто началась настоящая "черная полоса".
Известный украинский мольфар Максим Гордеев утверждает, что есть один очень простой ритуал с солью, который поможет очистить свою жизнь от негатива и открыть дверь для счастья.
Ритуал с солью
Мольфар обещает, что после этого ритуала ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Однако все нужно сделать правильно.
В любую емкость необходимо насыпать две ложки соли. Это нужно поставить под кровать, произнося такие слова:
"Горе уходит далеко, печаль обходит стороной. Соль, счастье мне открой и защитой меня накрой. Пусть будет так".
Утром нужно выбросить соль в унитаз. По словам Максима Гордеева, соль уберет все неприятности от злых и неприятных людей. Также она очистит путь от неурядиц.
Смотрите видео о ритуале с солью:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
