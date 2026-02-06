Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфара

Известный украинский мольфар рассказал, как правильно провести ритуал с солью под кроватью.

Ритуал с солью / Коллаж: Главред, фото: pexels

Иногда нам кажется, что нас сглазили. Из рук все выпадает, финансовые возможности ухудшаются, приходят болезни и неприятности — как будто началась настоящая "черная полоса".

Известный украинский мольфар Максим Гордеев утверждает, что есть один очень простой ритуал с солью, который поможет очистить свою жизнь от негатива и открыть дверь для счастья.

Ритуал с солью

Мольфар обещает, что после этого ритуала ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Однако все нужно сделать правильно.

В любую емкость необходимо насыпать две ложки соли. Это нужно поставить под кровать, произнося такие слова:

"Горе уходит далеко, печаль обходит стороной. Соль, счастье мне открой и защитой меня накрой. Пусть будет так".

'Кто такой Мольфар Гордеев / Инфографика: Главред

Утром нужно выбросить соль в унитаз. По словам Максима Гордеева, соль уберет все неприятности от злых и неприятных людей. Также она очистит путь от неурядиц.

Смотрите видео о ритуале с солью:

