США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

Америка может "ударить" санкциями по российскому "теневому флоту".

В США заговорили о возможном усилении санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Основное:

Америка может усилить санкции против РФ

Новые ограничения будут зависеть от хода мирных переговоров

Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. Введение дальнейших ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров по завершению войны в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters.

Бессент заявил, что рассмотрит возможность введения новых санкций против российского "теневого флота". Это шаг, который президент США Дональд Трамп так и не сделал с момента возвращения к власти в январе 2025 года.

"Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал он.

Кроме возможных новых ограничений, Бессент отметил, что введенные администрацией Трампа санкции США против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" помогли вернуть страну-агрессора Россию за стол переговоров, чтобы закончить войну.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Что будет с санкциями США против РФ после окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны в Украине США намерены идти на последовательное снятие американских санкций против России.

"Мы не видим снятия санкций в соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже - насколько сильными могут быть европейцы", - сказал Зеленский.

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты разрабатывают новый санкционный пакет против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление в случае, если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной.

Между тем Буданов заявил, что украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции.

Другие новости:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

