США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

Основное:
- Америка может усилить санкции против РФ
- Новые ограничения будут зависеть от хода мирных переговоров
Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. Введение дальнейших ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров по завершению войны в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters.
Бессент заявил, что рассмотрит возможность введения новых санкций против российского "теневого флота". Это шаг, который президент США Дональд Трамп так и не сделал с момента возвращения к власти в январе 2025 года.
"Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал он.
Кроме возможных новых ограничений, Бессент отметил, что введенные администрацией Трампа санкции США против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" помогли вернуть страну-агрессора Россию за стол переговоров, чтобы закончить войну.
Что будет с санкциями США против РФ после окончания войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны в Украине США намерены идти на последовательное снятие американских санкций против России.
"Мы не видим снятия санкций в соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже - насколько сильными могут быть европейцы", - сказал Зеленский.
Санкции против России - новости по теме
Как писал Главред, Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты разрабатывают новый санкционный пакет против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление в случае, если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной.
Между тем Буданов заявил, что украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
