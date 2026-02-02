Укр
Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

Руслан Иваненко
2 февраля 2026, 18:49
ЕС готовит запрет на ключевую российскую отрасль, чтобы изменить глобальные потоки и баланс рынка.
Путин, ЕС
ЕС рассматривает запрет импорта российской меди и платиновых металлов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

  • ЕС рассматривает запрет на импорт российской меди и металлов платиновой группы
  • Ограничения могут коснуться иридия, родия, платины и меди
  • Пакет санкций планируют принять в этом месяце при поддержке всех стран-членов

Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, ограничения могут распространяться на иридий, родий, платину и медь. Для принятия санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а сам пакет планируется принять еще в этом месяце.

Ситуация на рынке металлов

Рынок этих металлов сейчас находится в напряжении: цены на медь в этом году достигли рекордного уровня из-за высокого спроса и ограниченного предложения, а платина остается дефицитной.

"Российские металлы постепенно вытесняются с основных мировых торговых площадок. Великобритания запретила торговлю медью российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на Лондонской бирже металлов. А Лондонский рынок платины и палладия еще в 2022 году исключил российских производителей из списка поставщиков", — отмечает Bloomberg.

Спрос среди европейских промышленных потребителей уменьшился, поскольку санкции уже затронули несколько крупнейших российских производителей. Однако часть российских металлов все еще попадает на западные рынки, хотя основные объемы перенаправлены в Азию.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

"Норильский никель" под прицелом санкций

Если пакет санкций будет принят, ограничения в первую очередь затронут компанию "Норильский никель" — крупнейшего российского производителя металлов, которая пока не находится под санкциями из-за важной роли в мировой промышленности.

На компанию приходится около 40% мирового палладия, используемого в автомобильных катализаторах, а также она остается крупнейшим производителем платины, иридия, родия, никеля и меди в России.

Позиция США по усилению санкций — мнение эксперта

Дипломат и руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара отмечает, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Москвы и Китая носит двоякий характер. По его словам, Трамп пока не заинтересован в усилении давления на Россию и в то же время пытается избегать эскалации отношений с Китаем.

"Недавнее предложение Трампа европейским странам прекратить энергетическое сотрудничество с Россией выглядит скорее формальным и служит оправданием отказа от собственных обещаний", — отмечает Хара.

Эксперт подчеркивает, что накануне саммита на Аляске американский президент публично угрожал Москве "адскими санкциями" в случае продолжения боевых действий, но после встречи санкции так и не были введены, а риторика Трампа смягчилась, приблизившись к позиции России.

Хара подчеркивает, что нынешний подход США не заключается в постепенном достижении режима прекращения огня, а направлен на попытку сразу "решить" конфликт путем заключения определенного мирного соглашения.

Санкции против России - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты разрабатывают новый санкционный пакет против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление в случае, если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила дополнительные санкционные меры в отношении России. Об этом 25 октября писало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также Трамп готов одобрить закон о введении санкций против РФ при условии, что за ним останется право принимать окончательное решение о применении этих ограничений.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

санкции санкции против России военная агрессия РФ санкции Евросоюза
Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

