Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

ЕС рассматривает запрет импорта российской меди и платиновых металлов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, ограничения могут распространяться на иридий, родий, платину и медь. Для принятия санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а сам пакет планируется принять еще в этом месяце.

Ситуация на рынке металлов

Рынок этих металлов сейчас находится в напряжении: цены на медь в этом году достигли рекордного уровня из-за высокого спроса и ограниченного предложения, а платина остается дефицитной.

"Российские металлы постепенно вытесняются с основных мировых торговых площадок. Великобритания запретила торговлю медью российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на Лондонской бирже металлов. А Лондонский рынок платины и палладия еще в 2022 году исключил российских производителей из списка поставщиков", — отмечает Bloomberg.

Спрос среди европейских промышленных потребителей уменьшился, поскольку санкции уже затронули несколько крупнейших российских производителей. Однако часть российских металлов все еще попадает на западные рынки, хотя основные объемы перенаправлены в Азию.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

"Норильский никель" под прицелом санкций

Если пакет санкций будет принят, ограничения в первую очередь затронут компанию "Норильский никель" — крупнейшего российского производителя металлов, которая пока не находится под санкциями из-за важной роли в мировой промышленности.

На компанию приходится около 40% мирового палладия, используемого в автомобильных катализаторах, а также она остается крупнейшим производителем платины, иридия, родия, никеля и меди в России.

Позиция США по усилению санкций — мнение эксперта

Дипломат и руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара отмечает, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Москвы и Китая носит двоякий характер. По его словам, Трамп пока не заинтересован в усилении давления на Россию и в то же время пытается избегать эскалации отношений с Китаем.

"Недавнее предложение Трампа европейским странам прекратить энергетическое сотрудничество с Россией выглядит скорее формальным и служит оправданием отказа от собственных обещаний", — отмечает Хара.

Эксперт подчеркивает, что накануне саммита на Аляске американский президент публично угрожал Москве "адскими санкциями" в случае продолжения боевых действий, но после встречи санкции так и не были введены, а риторика Трампа смягчилась, приблизившись к позиции России.

Хара подчеркивает, что нынешний подход США не заключается в постепенном достижении режима прекращения огня, а направлен на попытку сразу "решить" конфликт путем заключения определенного мирного соглашения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты разрабатывают новый санкционный пакет против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление в случае, если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила дополнительные санкционные меры в отношении России. Об этом 25 октября писало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также Трамп готов одобрить закон о введении санкций против РФ при условии, что за ним останется право принимать окончательное решение о применении этих ограничений.

