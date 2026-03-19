Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

https://glavred.info/lifehack/odin-genialnyy-tryuk-navsegda-izbavit-rakovinu-ot-gryazi-i-zasorov-v-chem-fishka-10750343.html Ссылка скопирована

Как прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Не обязательно тратиться на дорогую бытовую химию, чтобы поддерживать чистоту раковины — с этой задачей отлично справляется обычное средство для посуды.

Оно не только эффективно очищает поверхность, но и при регулярном использовании помогает поддерживать гигиену не хуже специализированных средств, пишет Express.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Для повседневного ухода достаточно губки и небольшого количества геля. А если есть риск засоров, можно вылить немного средства прямо в слив, подождать около 15–20 минут и затем промыть горячей водой — это помогает растворить жировые отложения.

При более серьёзных загрязнениях стоит усилить эффект, добавив немного пищевой соды — такая смесь лучше справляется с налётом и пятнами. А чтобы убрать известковые отложения и следы от воды, подойдут уксус или лимонный сок — они эффективно очищают поверхность и возвращают ей блеск.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред