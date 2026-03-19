Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

Вы узнаете:
- Для повседневного ухода достаточно губки и небольшого количества геля
- При более серьёзных загрязнениях стоит усилить эффект, добавив соды
Не обязательно тратиться на дорогую бытовую химию, чтобы поддерживать чистоту раковины — с этой задачей отлично справляется обычное средство для посуды.
Оно не только эффективно очищает поверхность, но и при регулярном использовании помогает поддерживать гигиену не хуже специализированных средств, пишет Express.
Для повседневного ухода достаточно губки и небольшого количества геля. А если есть риск засоров, можно вылить немного средства прямо в слив, подождать около 15–20 минут и затем промыть горячей водой — это помогает растворить жировые отложения.
При более серьёзных загрязнениях стоит усилить эффект, добавив немного пищевой соды — такая смесь лучше справляется с налётом и пятнами. А чтобы убрать известковые отложения и следы от воды, подойдут уксус или лимонный сок — они эффективно очищают поверхность и возвращают ей блеск.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
