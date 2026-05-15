Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Марина Иваненко
15 мая 2026, 22:44
В СССР цветоводы часто втыкали гвозди в вазоны из-за нехватки удобрений. Оказалось, что этот метод действительно помогает растениям получать железо.
Зачем в вазон воткнули гвоздь
Некоторые методы ухода за комнатными растениями, которые использовали прошлые поколения, сегодня могут показаться странными. Одним из таких приемов является закапывание обычного железного гвоздя в землю возле цветка. Такое действие часто воспринимали как суеверие, однако оно имеет практическое обоснование, связанное с особенностями питания растений в ограниченном пространстве горшка.Главред расскажет более подробно.

Как отмечает Обозреватель, этот способ основан на физиологических потребностях комнатных растений. Со временем почва в вазоне истощается, а железный предмет во влажной среде начинает окисляться, выделяя в субстрат необходимые микроэлементы.

Как спасти комнатные цветы с помощью гвоздя

При выращивании в домашних условиях растения быстро впитывают из земли полезные вещества. Железо является одним из важнейших элементов, поскольку оно участвует в процессе фотосинтеза и помогает вырабатывать хлорофилл.

Если корни не получают достаточного количества этого металла, растение начинает болеть хлорозом. Это состояние имеет четкие визуальные признаки:

  • листовая пластина становится бледной или полностью желтеет;
  • прожилки на листьях остаются контрастными и темными;
  • значительно замедляется рост и прекращается развитие новых побегов.

В таких случаях обычная пересадка в новую почву или регулярный полив не всегда дают результат, если в земле нет необходимой концентрации доступных микроэлементов.

Почему в СССР зарывали гвозди в вазоны

Принцип действия этого лайфхака чрезвычайно прост и заключается в естественном химическом процессе. Особую популярность этот метод приобрел в советские времена, когда в условиях дефицита специальных магазинных удобрений и средств против хлороза цветоводы в СССР были вынуждены искать подручные решения для питания растений.

Когда железный гвоздь находится во влажном субстрате, он подвергается коррозии и постепенно ржавеет. Во время этого процесса в почву выделяются соединения железа. Корни цветка способны впитывать эти вещества вместе с водой при каждом последующем поливе.

Один гвоздь в горшке может сделать листья ярко-зелеными

Главное преимущество такого метода — мягкое воздействие. Металл выделяется очень медленно и небольшими порциями, что полностью исключает риск химического ожога корней или передозировки, как это иногда случается при использовании концентрированных минеральных удобрений.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

