Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

Злоумышленник застрелил полицейского, а затем едва не убил лесников. Его ликвидировали.

В Хмельницкой области обезвредили стрелка / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

Что известно:

В Хмельницкой области мужчина застрелил полицейского

В ходе задержания стрелка ликвидировали

В Хмельницкой области ликвидировали мужчину, расстрелявшего правоохранителей. Об этом заявил руководитель Нацполиции Украины Иван Выговский.

Что произошло в Хмельницкой области

15 мая в селе Терловка патрульные преследовали водителя автомобиля, который по решению суда был лишен права управления транспортными средствами. Он остановился и забежал во двор. Полицейские остановились возле двора и подошли к воротам. Через несколько секунд злоумышленник начал стрелять из автомата.

В результате перестрелки погиб полицейский. Его напарник, старший лейтенант полиции Владислав Сандецкий, открыл ответный огонь из табельного оружия. Он также получил огнестрельное ранение, сейчас находится в больнице.

План перехвата

После перестрелки злоумышленник скрылся в лесополосу. Он бросил гранату в сторону лесников, которые ехали на автомобиле. К счастью, они не пострадали. На его поиски направили спецназовцев.

Нападавший увидел бронированный автомобиль и снова начал стрелять в правоохранителей. В ответ они ликвидировали стрелка.

Известно, что во время осмотра места происшествия во дворе полицейские нашли пустой магазин к автомату и гильзы калибра 5,45.

Что известно о погибшем полицейском

Погибшим оказался 33-летний капитан полиции Сергей Черный. Он более 15 лет посвятил службе в органах внутренних дел Украины. Он работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №3 Хмельницкого РУП ГУНП в Хмельницкой области.

"Коллеги знали его как принципиального, ответственного и преданного присяге полицейского, который всегда первым приходил на помощь людям... Его смерть — невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего полицейского сообщества", — говорится в сообщении.

У него остались родители, жена и двое детей.

Сколько оружия у украинцев — что говорят в полиции

В распоряжении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Однако сложно определить точное количество незарегистрированного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в 2022–2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи прочего огнестрельного оружия. Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Выговский отметил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Стрельба в Киеве - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба — водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Во время штурма стрелок был убит бойцами спецназа КОРД.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта.

