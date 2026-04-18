Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2026, 19:03
Стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы.
стрелок в Киеве
Что известно о стрелке в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по гражданским лицам. Им оказался 58-летний уроженец Москвы. Это официально подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма его ликвидировали.

"Я считаю принципиальным: государство должно действовать жестко и решительно, когда речь идет об угрозе жизни людей. В таких ситуациях нет места для компромиссов, есть только обязанность защитить граждан", — сказал Кравченко.

видео дня

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:41Украина
Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиацию

19:10Мнения
Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

19:03Украина
Популярное

Ещё
Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

Последние новости

19:41

19:34

19:10

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

18:32

18:19

18:08

18:03

17:45

17:21

17:12

16:51

16:41

16:33

15:58

15:53

15:49

15:41

15:36

15:19

14:33

14:24

14:20

14:13

13:59

13:56

13:55

13:47

13:36

13:34

13:03

13:00

12:40

12:32

12:29

11:44

11:26

10:55

10:47

10:31

10:28

09:53

09:02

08:59

08:59

07:27

06:10

05:50

05:11

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять