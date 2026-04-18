Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

В Киеве ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по гражданским лицам. Им оказался 58-летний уроженец Москвы. Это официально подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма его ликвидировали.
"Я считаю принципиальным: государство должно действовать жестко и решительно, когда речь идет об угрозе жизни людей. В таких ситуациях нет места для компромиссов, есть только обязанность защитить граждан", — сказал Кравченко.
