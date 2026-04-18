Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

Глава МВД Игорь Клименко сообщил подробности перестрелки в Киеве, в ходе которой нападавший убил нескольких человек и взял заложников в магазине.

Появились новые подробности перестрелки в Киеве — заявление главы МВД

Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести. В больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. То есть, в общей сложности в результате стрельбы уже шесть погибших", — указал он.

Глава МВД Игорь Клименко во время брифинга сообщил, что мужчина 1968 года рождения, вероятно пенсионер и местный житель, двигался по улице от Демеевской, во время чего открыл огонь и застрелил четырех граждан, а также пятого человека — уже в магазине, где он находился в заложниках. После этого спецназовцы КОРД совместно с полицией Киева провели операцию и ликвидировали нападавшего.

Также он отметил, что у злоумышленника было зарегистрированное оружие — карабин. В декабре прошлого года он обращался в разрешительную систему для продления разрешения на его использование, предоставив медицинскую справку. Сейчас следствие устанавливает, кто именно выдал соответствующие документы и разрешение.

"Сейчас на месте работает Национальная полиция, следователи Национальной полиции и следователи Службы безопасности Украины, квалификацию сейчас будет определять прокуратура", — резюмирует он.

Игорь Клименко сообщил, что переговорщики полиции около 40 минут пытались установить контакт со стрелком и убедить его прекратить преступные действия, учитывая, что среди заложников был раненый человек.

Ему также предлагали передать турникеты для остановки кровотечения, однако нападавший не реагировал на эти предложения.

"Поэтому был отдан приказ о его ликвидации, тем более после того, как он убил одного заложника", — указал он.

Глава МВД отметил, что стрелок вел себя хаотично, подходя к людям и открывая по ним огонь. По его словам, при осмотре места происшествия было видно, что нападавший просто расстреливал людей, что также подтверждают обнародованные видеоматериалы с места инцидента.

"Поэтому шансов выжить у людей было очень мало. Но стрелял он одиночными выстрелами, потому что это карабин, который стреляет одиночными выстрелами", - подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 апреля в Киеве днем неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщила Национальная полиция.

Во время задержания злоумышленник был ликвидирован. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, спецподразделение КОРД провело штурм магазина, где находился нападавший. Он держал людей в заложниках и во время операции открывал огонь по правоохранителям.

Впоследствии стало известно, что нападавшим был 58-летний уроженец Москвы. Эту информацию подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, он стрелял по гражданским из автоматического оружия, а в квартире, где он был зарегистрирован, в это время возник пожар.

О личности: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

