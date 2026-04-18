Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

Юрий Берендий
18 апреля 2026, 19:41обновлено 18 апреля, 20:15
Глава МВД Игорь Клименко сообщил подробности перестрелки в Киеве, в ходе которой нападавший убил нескольких человек и взял заложников в магазине.
Появились новые подробности перестрелки в Киеве — заявление главы МВД / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Сколько погибших в результате стрельбы в Киеве
  • Что известно о стрелке
  • Были ли у киевского стрелка мотивы

Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести. В больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. То есть, в общей сложности в результате стрельбы уже шесть погибших", — указал он.

Детали стрельбы в Киеве

Глава МВД Игорь Клименко во время брифинга сообщил, что мужчина 1968 года рождения, вероятно пенсионер и местный житель, двигался по улице от Демеевской, во время чего открыл огонь и застрелил четырех граждан, а также пятого человека — уже в магазине, где он находился в заложниках. После этого спецназовцы КОРД совместно с полицией Киева провели операцию и ликвидировали нападавшего.

Также он отметил, что у злоумышленника было зарегистрированное оружие — карабин. В декабре прошлого года он обращался в разрешительную систему для продления разрешения на его использование, предоставив медицинскую справку. Сейчас следствие устанавливает, кто именно выдал соответствующие документы и разрешение.

"Сейчас на месте работает Национальная полиция, следователи Национальной полиции и следователи Службы безопасности Украины, квалификацию сейчас будет определять прокуратура", — резюмирует он.

Выдвигал ли стрелок условия

Игорь Клименко сообщил, что переговорщики полиции около 40 минут пытались установить контакт со стрелком и убедить его прекратить преступные действия, учитывая, что среди заложников был раненый человек.

Ему также предлагали передать турникеты для остановки кровотечения, однако нападавший не реагировал на эти предложения.

"Поэтому был отдан приказ о его ликвидации, тем более после того, как он убил одного заложника", — указал он.

Были ли действия стрелка спланированными

Глава МВД отметил, что стрелок вел себя хаотично, подходя к людям и открывая по ним огонь. По его словам, при осмотре места происшествия было видно, что нападавший просто расстреливал людей, что также подтверждают обнародованные видеоматериалы с места инцидента.

"Поэтому шансов выжить у людей было очень мало. Но стрелял он одиночными выстрелами, потому что это карабин, который стреляет одиночными выстрелами", - подытожил он.

Стрельба в Киеве — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 апреля в Киеве днем неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщила Национальная полиция.

Во время задержания злоумышленник был ликвидирован. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, спецподразделение КОРД провело штурм магазина, где находился нападавший. Он держал людей в заложниках и во время операции открывал огонь по правоохранителям.

Впоследствии стало известно, что нападавшим был 58-летний уроженец Москвы. Эту информацию подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, он стрелял по гражданским из автоматического оружия, а в квартире, где он был зарегистрирован, в это время возник пожар.

О личности: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко — украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

21:38Украина
"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

20:31Украина
Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

Последние новости

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

Реклама
18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

Реклама
15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на завтра, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

13:36

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

13:34

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:03

Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

13:00

Гороскоп на сегодня, 18 апреля: Водолеям - озадаченность, Львам - успех

12:40

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждениеВидео

12:32

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаковВидео

12:29

На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

11:44

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

Реклама
11:26

"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУВидео

10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично ударила по энергетике Черниговской области

