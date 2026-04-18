Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

РФ попытается устроить напряженность на северных границах Украины, считает Евгений Дикий.

Может ли РФ атаковать с территории Беларуси

Главное из заявлений Дикого:

У РФ нет сил, которыми можно было бы с севера либо идти на Киев

Москва стремиться изменить динамику боевых действий

Страна-агрессор РФ может рассматривать вариант создания напряжённости на северном направлении, в том числе с привлечением белорусских сил, если удастся добиться соответствующего решения со стороны Александр Лукашенко.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений Дикий — ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар".

"Я абсолютно акцентирую внимание на понятии отвлекающий удар. У россиян физически сейчас нет тех сил, которыми можно было бы с севера либо идти на Киев, либо пытаться отрезать Киев от Западной Украины. Этот шанс они упустили в 2022 году. Сейчас у них просто физически нет кем это делать. Но попытаться там что-то имитировать, превратить белорусскую границу, которая сейчас на самом деле абсолютно спокойна, превратить ее в нечто подобное тому, чем сейчас являются Черниговская или Сумская области. Вот на это у них сил вполне хватает", – сказал Дикий.

По его оценке, подобные действия могут быть связаны с текущей ситуацией на фронте, где украинские силы постепенно перехватывают инициативу. В таких условиях, считает он, Москве важно изменить динамику боевых действий.

"Им приходится защищать свои части, защищать свои позиции, а не развивать наступление на нашу территорию. Но ведь они знают наше критически слабое место. Наше критически слабое место – это нехватка резервов. Это наша проваленная мобилизация. И в этой ситуации создать нам реальные боевые действия, пусть даже низкой интенсивности, как в Черниговской области, но реальные боевые действия на северной границе – это плюс еще три области добавляется. Понятно, что нам придется туда перебрасывать какие-то части, а откуда нам их перебрасывать? Резервов нет, их придется перебрасывать с фронта", – добавил Дикий.

Наступление РФ на Киев и Житомир: есть ли угроза

По мнению военных аналитиков, вооружённые силы Беларуси пока не демонстрируют достаточной готовности к масштабным боевым операциям и оцениваются как ограниченно эффективные.

На этом фоне, опираясь на разведданные, основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев допускает, что Россия может рассматривать вариант действий с территории Беларуси, комбинируя собственные силы с участием белорусских подразделений.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

