Эксперт по стирке рассказал, как с помощью соли, лимонного сока и белого уксуса вернуть белым вещам свежий вид и избавиться от желтизны.

Эксперт по стирке назвал дешевое средство, которое вернет белизну вещам

Вы узнаете:

Почему лимонный сок добавляют прямо в стиральную машину

Какой кухонный ингредиент может заменить отбеливатель

Как обычная соль помогает вернуть белизну одежде

Пожелтевшие или посеревшие белые вещи не всегда нужно отправлять в мусорное ведро. Эксперт по стирке рассказал о простом и недорогом способе вернуть одежде свежий вид с помощью обычной поваренной соли, которая есть практически на каждой кухне.

По словам Деяна Димитрова, эксперта компании Laundryheap, соль может стать эффективным средством в борьбе с тусклостью белых тканей. Он рекомендует начать с замачивания одежды в холодной воде с добавлением пяти столовых ложек соли. Об этом пишет Mirror.

Почему соль помогает вернуть белизну одежде

Димитров отметил, что соль обладает мягкими абразивными свойствами и может использоваться для удаления стойких загрязнений. Для этого достаточно смешать соль с небольшим количеством воды, а затем нанести смесь на проблемные участки ткани.

После обработки пасту следует оставить примерно на 30 минут, а затем постирать вещи в обычном режиме.

По словам специалиста, соль можно безопасно сочетать с другими натуральными средствами для ухода за бельем, включая лимонный сок и белый уксус.

Зачем добавлять лимонный сок в стиральную машину

Еще одним помощником в борьбе за белизну вещей может стать лимонный сок. Деян Димитров пояснил, что содержащаяся в нем лимонная кислота помогает осветлять ткани и устранять бактерии.

"Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая осветляет ткани и убивает бактерии. Эта слабая кислота обладает мягкими отбеливающими свойствами, которые могут удалить нежелательные желтые и серые оттенки, часто встречающиеся на белой одежде", - рассказал эксперт.

Для усиления эффекта он рекомендует добавлять в стиральную машину около половины стакана лимонного сока во время обычного цикла стирки.

Белый уксус может заменить отбеливатель

Если лимонов под рукой нет, специалист советует обратить внимание на дистиллированный белый уксус.

По словам Димитрова, жидкость является натуральной альтернативой химическим отбеливателям и помогает бороться с загрязнениями, бактериями и неприятными запахами.

Для замачивания белых вещей эксперт рекомендует смешать 250 мл белого уксуса с 3 литрами воды. Полученный раствор помогает удалить загрязнения из волокон ткани и освежить одежду.

Однако специалист предупреждает, что после использования уксусных растворов одежду необходимо тщательно прополоскать перед машинной стиркой, поскольку кислота при длительном воздействии может негативно влиять на резиновые уплотнители стиральной машины.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

