Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

В старых украинских говорах до сих пор живут слова, которые почти исчезли из речи, но остались в памяти семей. Одно из таких — "вубрус", древнее название ткани, которая когда-то была обязательной в каждом доме.

Для жителей Галичины и Волыни это слово не звучит экзотично: именно там оно сохранилось дольше всего. Пожилые люди и сегодня могут так назвать скатерть или полотно, которым накрывают стол. В словарях "вубрус" обозначают как диалектное или устаревшее слово, однако в быту оно имело вполне конкретное назначение, пишет "24 Канал".

Вубрусом могли быть как простые повседневные ткани, так и праздничные покрывала, сотканные или вышитые специально для важных событий. Во многих семьях накрытый стол был символом достатка, поэтому праздничные скатерти хранили отдельно и доставали только на торжества.

В более широком смысле это слово относилось к любому полотну, которым накрывали предметы в доме. Такие вещи были частью домашнего уклада, где каждая ткань имела свое место и функцию.

Сегодня в литературном языке преобладает слово "скатертина", однако "вубрус" остается живым следом народной традиции — напоминанием о быте, в котором ткань на столе была не только практичной вещью, но и знаком гостеприимства и семейного тепла.

