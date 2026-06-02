Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 19:31
Для жителей Галичины и Волыни это слово звучит вполне привычно.
Что означает украинское слово "вубрус" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

В старых украинских говорах до сих пор живут слова, которые почти исчезли из речи, но остались в памяти семей. Одно из таких — "вубрус", древнее название ткани, которая когда-то была обязательной в каждом доме.

Для жителей Галичины и Волыни это слово не звучит экзотично: именно там оно сохранилось дольше всего. Пожилые люди и сегодня могут так назвать скатерть или полотно, которым накрывают стол. В словарях "вубрус" обозначают как диалектное или устаревшее слово, однако в быту оно имело вполне конкретное назначение, пишет "24 Канал".

Вубрусом могли быть как простые повседневные ткани, так и праздничные покрывала, сотканные или вышитые специально для важных событий. Во многих семьях накрытый стол был символом достатка, поэтому праздничные скатерти хранили отдельно и доставали только на торжества.

В более широком смысле это слово относилось к любому полотну, которым накрывали предметы в доме. Такие вещи были частью домашнего уклада, где каждая ткань имела свое место и функцию.

Сегодня в литературном языке преобладает слово "скатертина", однако "вубрус" остается живым следом народной традиции — напоминанием о быте, в котором ткань на столе была не только практичной вещью, но и знаком гостеприимства и семейного тепла.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

