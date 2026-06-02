Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

В результате российских ударов по Днепру 2 июня возросло число погибших и раненых, зафиксированы разрушения и пожары в жилых кварталах города.

Новости Днепра — число погибших и раненых в результате российских обстрелов резко возросло

В результате ночного ракетного удара в Днепре погибли 16 человек

Еще 42 человека получили ранения в результате атаки на жилой квартал

Российские оккупационные войска в очередной раз за день атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг в очередной раз атаковал Днепр. Возник пожар. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал он в сообщении в Telegram. видео дня

Он также сообщил о завершении поисково-спасательных работ в жилом квартале, который ночью подвергся ракетному удару со стороны России.

По информации Днепропетровской ОВА, в результате этой атаки в Днепре погибли 16 человек, еще 42 человека получили ранения.

"Среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь", – указал он.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, днем 2 июня российские оккупационные войска атаковали Днепр дроном. Он попал в один из многоэтажных домов.

"В результате атаки пострадали двое детей: мальчик 2009 года рождения и девочка 2018 года рождения. В результате попадания загорелась квартира на девятом этаже и крыша. Спасатели ликвидировали пожар", — подытожили спасатели.

Напомним, что 2 июня российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву с применением баллистических ракет и дронов, в результате чего пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура, в нескольких районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар ударными дронами по жилым домам в Сумах, где в результате атак произошел пожар и были повреждены частные и многоквартирные дома. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя горсовета Артем Кобзарь.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что РФ имеет преимущество в баллистике, однако Украина даст адекватный ответ на атаки, которые привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

