Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Рассказываем, как обычный кухонный ингредиент поможет сделать даже жесткое мясо нежным и сочным.

Как сделать мясо сочным — что добавить к мясу, чтобы оно было мягким

Вы узнаете:

Что добавить, чтобы мясо было мягким

Как сделать мясо сочным

Как правильно жарить мясо

Многие сталкивались с ситуацией, когда даже после длительного приготовления мясо все равно остается жестким. Это особенно касается говядины и недорогих частей туши, которые требуют больше времени и внимания.

Но есть простой способ сделать даже такие куски более нежными и сочными, пишет Главред со ссылкой на Pyszności.

Что добавить к мясу, чтобы оно получилось нежным и сочным

Опытные кулинары давно пользуются проверенным трюком: достаточно добавить к мясу примерно половину чайной ложки пищевой соды. Она влияет на структуру волокон и помогает им быстрее размягчаться во время жарки, тушения или запекания. Благодаря этому даже жесткие куски становятся сочнее и приятнее на вкус.

Важно помнить о мере. Избыток соды может изменить вкус и текстуру блюда, поэтому достаточно совсем небольшого количества.

Что еще стоит учесть

Правильный выбор части туши

Для длительного тушения рекомендуем брать куски с соединительной тканью, поскольку во время приготовления она постепенно размягчается и делает блюдо более сочным.

Предварительная обжарка

Золотистая корочка помогает удержать аромат внутри куска, а дальнейшее медленное приготовление постепенно снимает жесткость волокон.

Температурный режим

Мясо лучше реагирует на умеренное и длительное приготовление, чем на сильный огонь. Слишком интенсивный нагрев быстро высушивает волокна, тогда как спокойное тушение или запекание позволяет сохранить сочность.

Смотрите видео о том, как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным:

@hectorjimenezbravo Самое сочное филе от меня? Обычно мясо маринуют перед приготовлением. Но этот рецепт предполагает другой способ — приготовление на пергаменте ? Мясо получается сочным, мягким, нежным и тает во рту ? ? Ингредиенты: • Куриное филе; • Соль; • Перец; • Сухой чеснок; • Паприка. ?‍? Процесс приготовления: 1. Поместить грудку в пакет-слайдер и отбить, чтобы она была мягкой и сочной внутри. 2. С помощью бумажных полотенец удалить лишнюю влагу, чтобы получилась хрустящая корочка снаружи. 3. Смешать специи и обсыпать ими грудку. 4. Жарить на разогретой, застеленной пергаментом сковороде. Так она останется чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки. Готово ? Нарезайте и наслаждайтесь! ♬ оригинальный звук — Эктор Хименес-Браво

Об источнике: Pysznosci Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

