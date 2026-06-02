Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Инна Ковенько
2 июня 2026, 17:26
Рассказываем, как обычный кухонный ингредиент поможет сделать даже жесткое мясо нежным и сочным.
Как сделать мясо сочным — что добавить к мясу, чтобы оно было мягким

  • Что добавить, чтобы мясо было мягким
  • Как сделать мясо сочным
  • Как правильно жарить мясо

Многие сталкивались с ситуацией, когда даже после длительного приготовления мясо все равно остается жестким. Это особенно касается говядины и недорогих частей туши, которые требуют больше времени и внимания.

Но есть простой способ сделать даже такие куски более нежными и сочными, пишет Главред со ссылкой на Pyszności.

Что добавить к мясу, чтобы оно получилось нежным и сочным

Опытные кулинары давно пользуются проверенным трюком: достаточно добавить к мясу примерно половину чайной ложки пищевой соды. Она влияет на структуру волокон и помогает им быстрее размягчаться во время жарки, тушения или запекания. Благодаря этому даже жесткие куски становятся сочнее и приятнее на вкус.

Важно помнить о мере. Избыток соды может изменить вкус и текстуру блюда, поэтому достаточно совсем небольшого количества.

Что еще стоит учесть

Правильный выбор части туши

Для длительного тушения рекомендуем брать куски с соединительной тканью, поскольку во время приготовления она постепенно размягчается и делает блюдо более сочным.

Предварительная обжарка

Золотистая корочка помогает удержать аромат внутри куска, а дальнейшее медленное приготовление постепенно снимает жесткость волокон.

Температурный режим

Мясо лучше реагирует на умеренное и длительное приготовление, чем на сильный огонь. Слишком интенсивный нагрев быстро высушивает волокна, тогда как спокойное тушение или запекание позволяет сохранить сочность.

Как быстро пожарить хрустящий лук
Как быстро пожарить хрустящий лук / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным:

@hectorjimenezbravo

Самое сочное филе от меня? Обычно мясо маринуют перед приготовлением. Но этот рецепт предполагает другой способ — приготовление на пергаменте ? Мясо получается сочным, мягким, нежным и тает во рту ? ? Ингредиенты: • Куриное филе; • Соль; • Перец; • Сухой чеснок; • Паприка. ?‍? Процесс приготовления: 1. Поместить грудку в пакет-слайдер и отбить, чтобы она была мягкой и сочной внутри. 2. С помощью бумажных полотенец удалить лишнюю влагу, чтобы получилась хрустящая корочка снаружи. 3. Смешать специи и обсыпать ими грудку. 4. Жарить на разогретой, застеленной пергаментом сковороде. Так она останется чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки. Готово ? Нарезайте и наслаждайтесь!

♬ оригинальный звук — Эктор Хименес-Браво

Об источнике: Pysznosci

Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

