Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация

Российские оккупанты впервые нанесли по Украине массированный удар с использованием большого количества ракет "Циркон".

В Украине наблюдается дефицит ракет для ПВО

До конца войны в Украине будет дефицит ракет для ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Дефицит ракет был, есть и будет. Это вопрос всей войны. Этих ракет не так много производят в мире. Это вопрос коммуникации с партнерами. Даже воины обращаются, чтобы повлиять на этот процесс по поставкам ракет", — сказал Игнат.

На этот раз РФ впервые нанесла массированный удар по Украине гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Четыре ракеты из оккупированного Крыма россияне запустили утром, позже были запущены еще четыре ракеты. Основным направлением атаки был Киев.

"Таким образом, в итоге против нас было применено 8 "Цирконов". Это, пожалуй, самое большое количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара", - сказал Игнат.

Украинским военным удалось сбить 26 крылатых ракет типа Х-101 из 27. Также удалось перехватить три ракеты "Калибр" и 11 баллистических ракет.

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

Враг применил:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

33 баллистические ракеты "Искандер-М";

27 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Калибр";

656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

