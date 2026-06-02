Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2026, 11:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские оккупанты впервые нанесли по Украине массированный удар с использованием большого количества ракет "Циркон".
ракетный удар по Украине
В Украине наблюдается дефицит ракет для ПВО / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Что известно:

  • У Украины дефицит ракет для ПВО
  • Враг впервые массированно атаковал Украину "Цирконами"

До конца войны в Украине будет дефицит ракет для ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Дефицит ракет был, есть и будет. Это вопрос всей войны. Этих ракет не так много производят в мире. Это вопрос коммуникации с партнерами. Даже воины обращаются, чтобы повлиять на этот процесс по поставкам ракет", — сказал Игнат.

видео дня

  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 2 июня
    Обстрел Украины 2 июня фото: ГСЧС

На этот раз РФ впервые нанесла массированный удар по Украине гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Четыре ракеты из оккупированного Крыма россияне запустили утром, позже были запущены еще четыре ракеты. Основным направлением атаки был Киев.

"Таким образом, в итоге против нас было применено 8 "Цирконов". Это, пожалуй, самое большое количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара", - сказал Игнат.

Украинским военным удалось сбить 26 крылатых ракет типа Х-101 из 27. Также удалось перехватить три ракеты "Калибр" и 11 баллистических ракет.

Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

Враг применил:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация
Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине вторжение России ракетный удар Юрий Игнат Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

12:11Война
Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация

Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация

11:56Война
Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине

10:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Последние новости

12:48

Одна ошибка в июне может погубить весь урожай: что нужно срочно сделать с виноградом

12:14

Гороскоп Таро на завтра 3 июня: Тельцам - внимание, Овнам - риск

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 3 июня: Быкам - карьера, Козлам - щедрость

12:11

Цветов будет вдвое больше: какие растения нужно обрезать в начале летаВидео

12:11

РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
12:07

Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растенияВидео

11:56

Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуацияФото

11:52

Котенок преодолел 161 километр под капотом автомобиля и выжилВидео

11:46

Ни помощи, ни контакта: бывшая Остапчука рассказала об общем доме после прилета

Реклама
11:21

"Прежде чем проситься": Решетник раскрыл, почему Потапу не светит "Холостяк"

11:17

Кличко резко ответил на вопрос о дочери от американской актрисы

11:04

Путин хочет использовать Трампа: названы главные цели Кремля и сроки войны

10:49

Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по УкраинеФото

10:48

Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в ДнепреФото

10:47

Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутриВидео

10:45

Помидоры и огурцы после заморозков: что сделать, чтобы они снова пошли в рост

10:20

"Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

10:04

В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенкаФотоВидео

10:01

"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

09:40

РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожарыФото

Реклама
09:38

Конец черной полосе: жизнь трех знаков китайского гороскопа изменится уже в июне

09:01

Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в СумахФото

08:59

РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удараФото

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

08:30

Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидатьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известноФото

07:44

Много жертв, пожаров и разрушений: РФ нанесла удар по Днепру и ХарьковщинеФото

06:52

Массированный удар РФ по Киеву: разрушены многоэтажки, 4 погибших, десятки раненыхФото

05:10

Настоящая полоса везения: три знака зодиака встанут на путь достатка

04:41

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

04:07

Как правильно стирать подушки летом в домашних условиях: основные правила

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

03:30

Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди

02:32

Серия громких взрывов в Киеве: РФ комбинированно атакувала столицу, подробности

02:29

Знают далеко не все: "радуга" или "веселка" - как сказать по-украински правильно

01:59

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атаковала два больших городаФото

00:26

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

Реклама
23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять