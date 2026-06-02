Россия запустила "Калибры" с моря: когда ожидать ракет в небе над Украиной

В ночь с 1 на 2 июня российские оккупационные войска осуществили запуск крылатых ракет морского базирования по территории Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о новой ракетной угрозе, зафиксировав пуски ракет типа "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Ориентировочное время входа ракет в воздушное пространство Украины составляет около 02:00.

В Воздушных силах ВСУ призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В случае объявления тревоги украинцев просят немедленно пройти в укрытия и оставаться там до окончания опасности.

По данным мониторинговых каналов, предварительно речь идет как минимум о 16 ракетах морского базирования.

