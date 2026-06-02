Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия запустила "Калибры" с моря: когда ожидать ракет в небе над Украиной

Руслан Иваненко
2 июня 2026, 00:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
ракеты
/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

В ночь с 1 на 2 июня российские оккупационные войска осуществили запуск крылатых ракет морского базирования по территории Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о новой ракетной угрозе, зафиксировав пуски ракет типа "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Ориентировочное время входа ракет в воздушное пространство Украины составляет около 02:00.

В Воздушных силах ВСУ призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

видео дня

В случае объявления тревоги украинцев просят немедленно пройти в укрытия и оставаться там до окончания опасности.

По данным мониторинговых каналов, предварительно речь идет как минимум о 16 ракетах морского базирования.

Новость дополняется . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия запустила "Калибры" с моря: когда ожидать ракет в небе над Украиной

Россия запустила "Калибры" с моря: когда ожидать ракет в небе над Украиной

00:26Война
"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:24Фронт
Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

Последние новости

00:26

Россия запустила "Калибры" с моря: когда ожидать ракет в небе над Украиной

00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

Реклама
21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

20:27

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

20:21

"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"Видео

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годамиВидео

19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

Реклама
19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

18:24

Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

18:12

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:03

Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

17:53

Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

17:36

"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семьеВидео

17:30

В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

17:15

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

17:02

В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

17:01

РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

16:54

Какие люди обладают "золотой аурой": месяц рождения раскроет скрытые черты

16:45

Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизниВидео

16:22

В Житомирской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия

16:15

Почему 2 июня нельзя ходить на кладбище: какой церковный праздник

16:07

Один знак зодиака ждет невероятный месяц любви: гороскоп на июнь 2026Видео

16:06

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

16:05

Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

Реклама
16:04

Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026Видео

16:00

Можно ли давать детям пить сок: специалист предупредил родителей о вреде

15:49

Носил на руках: Коляденко и Билык поразили внезапным воссоединениемВидео

15:34

Когда начнется "денежный дождь": самые удачные дни для Козерогов в июне 2026

15:15

ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

15:00

Людей призывают мыть пол черным чаем летом — причина удивитВидео

14:59

Почему многоножки появляются в доме: как от них избавиться раз и навсегдаВидео

14:51

Попали прямо по больнице: россияне цинично обстреляли медучреждение на Сумщине

14:43

Стены больше не будут мокреть: простое домашнее средство поможет решить проблему

14:39

Путин упустил шанс заключить мирное соглашение, в РФ заговорили о конце войны - СМИ

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять