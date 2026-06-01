Почему 2 июня нельзя ходить на кладбище: какой церковный праздник

2 июня избегали посещения кладбищ, чтобы не "принести" домой тяжелую, отрицательную энергетику.

https://glavred.info/holidays/pochemu-2-iyunya-nelzya-hodit-na-kladbishche-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10769465.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 2 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 2 июня

Что можно и нельзя делать 2 июня

Приметы 2 июня

Во вторник, 2 июня, православная церковь вспоминает святого Никифора - патриарха Константинопольского, который вошел в историю как один из самых последовательных защитников почитания икон. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Будущий святитель появился на свет в Константинополе примерно в середине VIII века в семье знатного происхождения. Его отец Феодор служил при императорском дворе, однако подвергся гонениям из-за неприятия иконоборческой политики. Эти события оказали значительное влияние на формирование взглядов Никифора.

видео дня

Получив блестящее образование, он изучил риторику, историю и богословие. В молодости Никифор сделал успешную карьеру при императорском дворе и занимал должность секретаря правителя.

Позже он отказался от мирской жизни и посвятил себя духовному служению. Поселившись неподалеку от Босфора, Никифор вел строгую аскетическую жизнь, много молился и занимался богословскими исследованиями. Именно тогда он приобрел известность как выдающийся богослов и убежденный защитник православных традиций.

В 806 году при поддержке императора Никифора I его избрали патриархом Константинопольским. Однако период его служения совпал с серьезными церковными и политическими потрясениями.

Основным испытанием для патриарха стала борьба с новой волной иконоборчества, которая усилилась в Византийской империи в начале IX века. Святой Никифор открыто выступал в защиту почитания икон, обосновывая свою позицию христианским учением о воплощении Иисуса Христа.

Такая твердая позиция привела его к конфликту с императором Львом V Армянином, который вновь поддержал иконоборческое движение. Несмотря на давление со стороны власти, патриарх отказался отступать от своих убеждений.

В 815 году Никифора лишили патриаршего сана и отправили в ссылку. Сначала он находился в монастыре, а затем был переведен в отдаленные районы Малой Азии.

Святой Никифор умер около 828 года, оставаясь в ссылке. После окончательной победы почитания икон в 843 году его доброе имя было восстановлено, а сам он был прославлен в лике святых как исповедник веры.

Приметы 2 июня

Если утро тихое и без ветра - лето будет спокойным и теплым.

Обильная роса утром - до ясного и погожого дня.

Если 2 июня гремит гром - лето будет дождливым, но урожайным.

Что нельзя делать 2 июня

Народные представления предостерегали от финансовых решений и договоренностей в этот день - мол, заключенные соглашения могут обернуться потерями. Также не советовали купаться в открытых водоемах из-за повышенной опасности и избегали посещения кладбищ, чтобы не "принести" домой тяжелую, отрицательную энергетику.

Что можно делать 2 июня

Считалось, что в этот день стоит освежить дом: тщательно его проветрить и принести в дом березовые ветви, которые символизировали чистоту, защиту и благополучие, чтобы в доме царили покой, счастье и достаток.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред