Украина препятствует продвижению окупантов на фронте, в РФ начались проблемы - ISW

Анна Косик
1 июня 2026, 08:24обновлено 1 июня, 09:04
Регулярные удары Сил обороны существенно влияют на положение оккупантов на фронте.
Ситуация на фронте меняется / Коллаж: Главред, фото: 122-я обрТрО, Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

  • Украинские удары средней дальности нарушают логистику РФ
  • Враг начал ощущать последствия ударов ВСУ и в Луганской области
  • Из-за нарушения логистики враг продвигается медленнее

Украинская кампания middle-strike по наземным линиям связи страны-агрессора России нарушает логистику врага на всем театре боевых действий, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, украинские военные из Третьего армейского корпуса сообщили, что Силы обороны достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой.

ВСУ регулярно наносят удары по российским НЛК, складам бронетехники и боеприпасов в этих районах и недавно достигли даже контрольно-пропускного пункта Изварино, который находится на расстоянии более 205 километров от позиций украинских операторов дронов.

"Украинские войска значительно активизировали свою ударную кампанию средней дальности по российским НЛК на всем театре военных действий в течение последних нескольких месяцев, что приводит к каскадным последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян. Эти удары создавали проблемы с логистикой для российских войск по всему югу Украины в течение последних недель, а теперь также влияют на российскую логистику в оккупированной Луганской области", — пришли к выводу аналитики.

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что после непростого зимнего периода Украина вступила в летний этап боевых действий с более устойчивыми позициями. Одним из ключевых факторов, замедливших продвижение российских войск, стало стремительное развитие украинских беспилотных технологий.

Недавно Силами обороны были поражены подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая, по украинским данным, участвовала в действиях в Буче в 2022 году.

Ранее стало известно, что украинские власти и военное командование сделали ряд заявлений, свидетельствующих об изменении подходов к подготовке тыловых регионов к возможному расширению войны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

